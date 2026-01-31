Collboni assegura que va exigir dimissions per Rodalies
Junts, Barcelona en Comú i ERC reproven el Govern pel caos als trens i carreguen contra l’alcalde acusant-lo de "falta de lideratge".
Jordi Ribalaygue
L’Ajuntament de Barcelona va abordar ahir la crisi desencadenada a Rodalies en un ple extraordinari forçat per Junts que es va acabar convertint en un debat sobre el paper de l’alcalde, Jaume Collboni, durant la paràlisi que el servei ha experimentat durant els últims dies. L’oposició va carregar contra l’alcalde, a qui va acusar d’estar desaparegut mentre els trens deixaven de circular i de ser tebi amb el Govern d’Espanya i la Generalitat. Per la seva banda, Collboni va replicar que va exigir dimissions a Adif i Renfe, al mateix temps que va demanar "disculpes als usuaris".
En la sessió prèvia al primer plenari ordinari de l’any, Junts, Barcelona en Comú i ERC van unir vots per aprovar la proposició presentada pels postconvergents. El text reprova el Govern del president Salvador Illa per "falta de previsió, coordinació i informació rigorosa". Alhora, van atribuir "falta de lideratge polític" a l’executiu de Collboni. El PP i Vox es van abstenir i van titllar Junts d’oportunistes, si bé també van criticar la gestió de les administracions governades pels socialistes. El PSC s’hi va pronunciar en contra. El president del grup municipal de Junts, Jordi Martí, va dir que la gestió de l’alcalde va ser "nefasta" davant el "desastre de Rodalies". "Ha estat sis dies desaparegut: és inassumible", li va recriminar el nacionalista, que va declarar que, "en el moment més crític que ha viscut Barcelona en aquest mandat", Collboni "ha preferit no incomodar el PSC i el PSOE a defensar Barcelona".
Martí va instar l’alcalde a anar a la manifestació convocada el 7 de febrer per exigir solucions a Rodalies. A més, va criticar a Collboni que aparegués a les xarxes socials llegint un exemplar de la revista Vogue mentre s’encadenaven els problemes a la xarxa ferroviària, en una aparent actitud despreocupada. La imatge va ser esborrada posteriorment.
La dirigent de Barcelona en Comú Gemma Tarafa va coincidir amb Junts a l’hora de considerar que el govern local del PSC ha caigut en una "desaparició absoluta" durant el col·lapse de Rodalies. "No l’he vist en cap mitjà collant Adif, el Govern català i l’estatal", va observar la regidora a Collboni. També el va instar a ordenar al comitè assessor d’infraestructures de Barcelona que "es posi a treballar immediatament sobre Rodalies i deixi estar l’aeroport i la seva ampliació".
En el mateix sentit de Junts i els Comuns, la líder local d’ERC, Elisenda Alemany, va dir que "s’ha trobat a faltar un alcalde que prioritzés Barcelona per sobre de les sigles del seu partit".
Urbans, bus i metro
"Hem reaccionat dins de l’àmbit de les nostres competències i més enllà", va respondre Collboni, que va defensar que, davant la crisi, es van activar informadors, guàrdies urbans i els serveis d’autobús i metro de la ciutat. "Vaig exigir dimissions a Adif i Renfe, i vaig dir que aquest caos era inassumible per a la ciutadania", va al·legar davant les crítiques. Collboni va remarcar que cal "estar al costat de les víctimes". "Els que governem tenim responsabilitats i també els que han governat, passant pel PP i Sumar, amb els quals governem a Espanya", va indicar Collboni.
