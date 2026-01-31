Collserola ja s’obre per a activitats en grups petits
L’accés al parc natural seguirà clausurat de nit alhora que uns 73 municipis més de la zona queden lliures de restriccions per la pesta porcina.
María Jesús Ibáñez
La Generalitat va rebaixar ahir les condicions d’accés al parc natural de Collserola, que estava restringit des de la declaració, el 28 de novembre, del primer cas de pesta porcina africana (PPA) a Cerdanyola del Vallès. Una resolució del conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, publicada al Diari Oficial de la Generalitat, preveu que, entre les sis del matí i les deu de la nit, es puguin tornar a fer activitats d’oci i esportives en grups, sempre que no superin les deu persones. Aquestes activitats, remarca l’ordre del Govern, s’hauran de portar a terme sempre en camins delimitats, sense endinsar-se en zones boscoses.
El parc es tancarà a la nit, a partir de les deu i fins a les sis del matí de l’endemà, "perquè els tècnics puguin continuar portant a terme les pertinents accions de control de la fauna", va indicar Ordeig, que va precisar que aquesta nova restricció afecta nou municipis. A la nit, doncs, continuarà prohibit l’accés al medi natural a persones i animals domèstics, una limitació que no afecta els que hagin d’arribar a casa seva o a l’escola, a establiments de restauració i a instal·lacions esportives o hípiques. "Tot i que fins ara no s’ha detectat cap cas positiu a Collserola, el pla de control cinegètic de la zona recomana el tancament nocturn", va remarcar el conseller.
En la resta dels 73 municipis situats a l’àrea d’entre sis i vint quilòmetres al voltant del focus inicial ja s’aixequen les restriccions. La relaxació de les mesures de seguretat no s’aplica a les granges de bestiar porcí que hi ha a la zona, que hauran de mantenir un temps més les limitacions imposades des del 28 de novembre per evitar possibles riscos. També continuarà desplegat sobre el terreny el dispositiu d’entorn de 300 persones que encara controlen les àrees perimetrades.
Activitats de caça
Així doncs, l’escrit de relaxació de mesures publicat ahir afegeix que, en la denominada zona de baix risc, la situada en el perímetre d’entre sis i vint quilòmetres al voltant del focus de Cerdanyola, "les activitats de caça continuen estant prohibides, excepte les actuacions necessàries per mirar de contenir la malaltia".
D’aquesta zona de baix risc tampoc en poden sortir els ramats, i es prohibeix de manera estricta l’"alimentació de senglars i, alhora, qualsevol altra acció que pugui comportar l’acostament o la dispersió d’aquests animals".
