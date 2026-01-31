Models de criança
Ana Aznar, psicòloga: «No cal que el nen dormi enganxat a tu per desenvolupar vincle afectiu».
La filla de l’expresident del Govern i l’alcaldessa de Madrid publica el seu primer llibre, un manual sobre com posar límits als fills
La moda de la criança positiva allarga el collit: «Si el teu fill acaba la primària i segueix al teu llit, hi ha un problema»
Olga Pereda
Psicòloga especialitzada en infància, professora universitària a John Cabot (Roma) i mare de quatre fills, Ana Aznar acaba de publicar el seu primer llibre, ‘Educar también es decir no’ (Vergara), una manual sobre com posar límits als fills. Conscient del «soroll i la desinformació» que hi ha al món de la criança i la quantitat de mares influencers amb fills perfectes i cases perfectes, la filla de l’expresident del Govern José María Aznar i de l’exalcaldessa de Madrid Ana Botella fa una crida a les famílies per reflexionar sobre què és, de veritat, la maternitat i la paternitat.
-Dedica el llibre al seu marit i als seus fills. També als seus pares. ¿Què va aprendre dels seus pares?
-El llibre està dedicat a les persones més importants de la meva vida. Als meus pares només els puc estar agraïda per estar sempre allà per a mi i ara també per als seus nets. Crec que aquest és el millor regal que li pots donar a un fill.
-¿Que un nen ‘surti bé o surti malament’ depèn dels pares? ¿Què passa amb el seu temperament, el que porta de sèrie?
-Com a pares volem creure que tenim control sobre com ‘surten’ els nostres fills. Tant de bo poguéssim dir que, si fem això i allò altre, ens garantim que ‘surtin bé’, però la realitat és una altra. No hi ha una recepta màgica perquè el seu temperament, amb el qual neixen, influeix molt. El temperament és l’argila i els pares podem modelar-la, però l’argila és la que és. No oblidem que, a més dels pares, els nens tenen moltes altres influències: amics, professors, avis, germans, la cultura en què viuen... No som ni de lluny l’únic factor que influeix en ‘com surt’ un nen. Amb això no vull dir que els pares no importem res. Importem, però no tant i no de la manera que molts creuen.
-Assegura que hi ha dos elements imprescindibles en la criança: amor i límits. No obstant això, l’impuls de l’anomenada criança positiva ha fet que la paraula «no» desaparegui del vocabulari de moltes famílies. ¿Per què?
-Com en tot tema complex, no hi ha un únic factor que ho expliqui. Molts pares, en un intent per allunyar-se d’un model autoritari de família, se n’han anat al pol posat, la permissivitat. Ho fan des de l’amor, però un nen que creix sense límits és un nen que creix desprotegit. Al mateix temps, s’han produït més canvis en la societat que expliquen aquesta reticència a dir que no.
«El nostre objectiu no hauria de ser que el nostre fill sigui feliç, sinó que desenvolupi les eines necessàries per enfrontar-se als problemes que li portarà la vida i per forjar-se la seva pròpia felicitat»
-¿Quins canvis?
-N’hi ha dos que em semblen molt rellevants. Un és que tenim menys nens i més tard, així que es converteixen en els reis absoluts de la casa. Si el meu fill és el centre de tot, és probable que jo vagi eliminant límits. El segon canvi és la idea que «jo vull que el meu fill sigui feliç», amb la qual cosa no li dic que ‘no’ a res. Neix de l’amor, però no és bo. El nostre objectiu no hauria de ser que el nostre fill sigui feliç, sinó que desenvolupi les eines necessàries per enfrontar-se als problemes que li portarà la vida i per forjar-se la seva pròpia felicitat.
-La criança positiva o amb afecció també està allargant la compartició de llit. ¿Quan deixa de ser natural o beneficiós que una mare dormi amb el seu fill?
-És important reflexionar sobre la criança amb afecció des de l’evidència científica. Aquest estil de criança va ser encunyat per un doctor americà anomenat William Sears i la seva dona, Mary, infermera. Molt hàbilment van batejar aquest estil de criança com a «criança amb vincle afectiu» per donar-li un toc científic, relacionant-lo així amb la teoria de l’apego de John Bowlby. Però la realitat és que la criança amb afecció té a veure poc amb la teoria de l’afecció. L’evidència diu que tots els nens, sí o sí, desenvoluparan afecció cap als seus pares. No fa falta que el nen dormi enganxat a tu per desenvolupar aquesta afecció. Hi ha milions de nens al món aferrats als seus pares que mai han practicat la compartició de llit. Per tant, si com a família us funciona el collit endavant, sempre que ho feu de manera segura. Però si no et funciona no pensis que estàs perjudicant el teu fill, ni et sentis culpable, ni creguis que ets una mala mare perquè senzillament no és veritat.
«No caiguem en l’error de veure la paternitat i la maternitat com una feina perquè d’aquesta manera convertim els nostres fills en el nostre compte de resultats»
-Hem passat de «ser pares» al fet que el ‘parenting’ sigui una feina altament competitiva. ¿Què opina de les mares a «temps complet»?
-Aquesta etiqueta sempre m’ha deixat una mica perplexa. Totes les mares, treballin o no fora de casa, són mares a temps complet. ¿O és que, al posar un peu a l’oficina, t’oblides per complet dels teus fills fins que surts? No caiguem en l’error de veure la paternitat i la maternitat com una feina. Quan ho fem, convertim els nostres fills en el nostre compte de resultats i això no és bo ni per a ells ni per a nosaltres. La criança no ha de ser una competició per veure qui té el fill més llest, més esportista i més alt. L’objectiu de la criança ha de ser crear una relació sòlida amb el nostre fill basada en l’amor i en els límits.
-Insisteix que hem de fer que els nostres fills se sentin estimats. ¿Algunes receptes per aplicar això en el dia a dia, que no passin només per estar dient constantment que són bons i llestos?
-Tots els pares sabem que els nostres fills necessiten sentir-se estimats, però de vegades ens equivoquem en la manera de portar-ho a terme. Ho aconseguim interessant-nos per la seva vida i involucrant-lo en la nostra, passant temps amb ell i compartint aficions. Però també ho aconseguim posant límits. Els límits es posen perquè el nen ens importa i volem el millor per a ell. Posar límits és una mostra d’amor. Tampoc cal estar-li dient tot el dia com de llest i guapo és, perquè d’aquesta manera l’únic que fem és inflar-li l’ego de manera artificial. És millor valorar l’esforç, el bon comportament i la responsabilitat.
«És millor pensar en nens amb comportaments impossibles que en nens impossibles perquè les etiquetes no són bones»
-Els límits són imprescindibles, però hi ha nens realment impossibles. ¿Què fem?
-Crec que és millor pensar en nens amb comportaments impossibles que en nens impossibles perquè les etiquetes no són bones. Dit això, està clar que hi ha nens que són més fàcils que d’altres. És molt més fàcil educar un nen que sempre està somrient, que obeeix a la primera i que és carinyós que a un que és tot el contrari. Perquè no oblidem que ens centrem molt en com influïm els pares en els nens, però els nens també influeixen en els pares. La millor manera d’evitar comportaments ‘impossibles’ és posant límits i establint una rutina clara i consistent des del principi.
- Una estudiant ferida crítica mentre nedava a la piscina de la UAB
- Mor un motorista en un accident de trànsit a la C-25 a Manresa
- La divisió de Moià reflectida al ple: 'No sé si això teu és ignorància, maldat o populisme
- Fa 40 anys de la nevada que va deixar mitja Catalunya Central a les fosques
- Mor als 38 anys Alexis Ortega, l’actor de doblatge que va donar vida a Tom Holland a Llatinoamèrica
- A la caça d’un tresor de 1.500 euros: el repte creat a Sant Llorenç de Morunys que ha engrescat 400 persones
- Els Bombers rescaten una dona que feia raquetes a Peguera
- L’avís de José Ramón López, assessor fiscal: “Aprèn a rescatar un pla de pensions o perdràs molts diners”