Entitats científiques denuncien el congrés antivacunes a Espanya
En ple ressorgiment del xarampió, els experts reclamen la suspensió de la trobada, convocada el 28 de febrer a Ciudad Real, perquè diuen que és "vergonyosa", "lamentable" i fins i tot "perillosa".
V. R.
Just quan Espanya viu un ressorgiment del xarampió, una malaltia erradicada ja fa una dècada gràcies a les vacunes, un grup de promotors de teràpies alternatives anuncia la celebració del "primer congrés divulgatiu" sobre els suposats "danys de les vacunes" i la seva relació amb l’autisme i les malalties rares. L’esdeveniment, convocat per al 28 de febrer a Ciudad Real, es promociona juntament amb el nom d’una vintena de gurus de les pseudociències com Josep Pàmies i Andreas Kalcker, dos noms que acumulen diverses denúncies per promocionar falsos remeis com l’anomenada teràpia del lleixiu. Diverses entitats científiques i mèdiques denuncien el perill que comporta la convocatòria d’aquest esdeveniment antivacunes a Espanya i demanen a les autoritats frenar-lo. "És vergonyós que es permetin aquest tipus de reunions obertament anticientífiques. Difondre una mentida no es pot emparar en el dret a la llibertat d’expressió", va afirmar Vicente Baos, portaveu de Cercle Escèptic.
El congrés s’anuncia com un "espai de reunió" per parlar sobre els suposats danys de les vacunes i la seva relació amb malalties com l’autisme (un fet rebatut nombroses vegades per l’evidència científica i que actualment només encapçalen grups obertament antivacunes com l’Administració Trump). Els seus organitzadors afirmen que en la jornada participaran "testimonis de metges", com ara el d’Isabel Bellostas, una pediatra inhabilitada pel Col·legi de Metges de Madrid per "propagar tesis sense base científica i que podrien resultar perjudicials per a la salut dels pacients". Al cartell que s’anuncia de la jornada també destaquen noms molt coneguts en cercles d’antivacunes espanyols com el de Xavier Uriarte, de la Lliga per a la Llibertat de Vacunació, el pediatre Miguel García Báez i el metge Enric Costa Vercher.
Entitats com és el cas del Cercle Escèptic, l’Associació per Protegir el Malalt de Teràpies Pseudocientífiques (APETP), la Confederació Autisme Espanya i l’Associació Espanyola de Professionals de l’Autisme van denunciar públicament la convocatòria d’aquest esdeveniment i van reclamar a les autoritats que "evitin" la celebració, atès que "la difusió de continguts pseudocientífics comporta un risc per a la salut pública i els drets dels pacients".
Segons va poder saber EL PERIÓDICO, alguns d’aquests grups han contactat amb col·legis de metges, conselleries de salut i fins i tot diversos estaments regionals i locals per reclamar la suspensió d’aquest congrés antivacunes i per demanar que s’"investiguin possibles responsabilitats" entre els organitzadors.
L’eco de Trump a Espanya
El moviment antivacunes espanyol es gesta des de fa anys a l’ombra però ara, després de l’arribada al poder del president Donald Trump, viu un ressorgiment. "És vergonyós veure com l’onada de negacionisme nord-americà arriba a Espanya. Es tracta d’un discurs perillós, intolerable i sense cap mena de fonament", afirma Baos, que també argumenta que al darrere d’aquestes tesis no hi ha un afany per "difondre una veritat alternativa" sinó per "omplir les butxaques dels qui promouen aquestes idees". Els organitzadors del congrés antivacunes de Ciudad Real han posat en venda dues modalitats d’entrada a l’esdeveniment: 25 euros per connectar-s’hi on line, 30 euros per assistir-hi en persona i fins a 40 per poder participar en tota la jornada i acabar amb un "còctel degustació de plats manxecs".
"Les autoritats sanitàries haurien d’intervenir en l’assumpte perquè som davant un esdeveniment que comporta un perill per a la salut pública, amb l’agreujant que molts d’aquests missatges es dirigeixen específicament al tractament de menors", afirma Emilio Molina, portaveu de l’Associació per Protegir el Malalt de Teràpies Pseudocientífiques (APETP) i de la Xarxa de Prevenció del Sectarisme i l’Abús de Debilitat (RedUNE).
Segons Molina, davant la convocatòria d’aquest esdeveniment haurien d’actuar els col·legis de metges estatals i regionals pel fet que molts dels participants es presenten com a metges, tot i que sovint són professionals que no han exercit mai o que han sigut sancionats per portar a terme aquesta mena d’activitats que van contra el codi deontològic dels sanitaris.
La ministra de Sanitat ho veu «irresponsable»
La ministra de Sanitat, Mónica García, va qualificar d’«irresponsabilitat» l’organització d’un congrés antivacunes a Espanya –convocat per al 28 de febrer a Ciudad Real– just en un moment en què l’Organització Mundial de la Salut ha alertat del repunt de malalties com el xarampió al país i ha avisat que aquesta malaltia, evitable gràcies a les vacunes, torna a ser endèmica a Espanya. «Organitzar un congrés antivacunes en aquest context és una irresponsabilitat», va afirmar García en declaracions a EL PERIÓDICO després de publicar-se la convocatòria d’aquest esdeveniment.«Les vacunes funcionen: a Espanya tenim unes cobertures pròximes al 98% i això salva vides cada dia. La prioritat és mirar de consolidar aquest 98%, reforçar la confiança en la ciència i no permetre que la desinformació marqui l’agenda en salut pública», va afirmar la ministra sobre el ressorgiment del moviment antivacunes a Espanya.
