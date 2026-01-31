Un any del tancament
La indústria catalana del perfum estudia la creació d’un gran museu olfactiu a partir de la col·lecció de Regia
Dues consultores, amb l’aval de la família propietària del fons històric, han presentat ja el projecte a les principals empreses del sector
FA UN ANY |
Perfumeria Règia tanca el seu emblemàtic local al passeig de Gràcia de Barcelona
TRESORS DEL MUSEU |
L’essència de l’eternitat
Meritxell M. Pauné
El passeig de Gràcia compleix aquest dissabte un any sense la històrica perfumeria Regia, però el curiós museu que allotjava té una segona vida en gestació. La potent indústria catalana del perfumi la cosmètica estudia una discreta proposta elaborada per dues consultores independents i especialistes en la matèria. Les dues professionals compten amb la benedicció de la família Planas, propietaris de Regia, perquè la seva col·lecció sigui la llavor d’un projecte molt més gran: un gran museu de les arts olfactives que posés de relleu tot el poder simbòlic i econòmic d’aquest sector a Catalunya.
El projecte, a mig camí entre l’art i la ciència, amb prou feines comença a caminar ara amb un primer dossier confidencial que s’ha presentat recentment a potencials mecenes. L’ambició de l’objectiu obliga que el camí sigui llarg i pacient i que comenci per aconseguir la complicitat de les empreses més rellevants i les institucions catalanes. La idea és que una exposició experiencial exercís de prova pilot i targeta de presentació pública. No seria el 2026, com a molt aviat podria veure la llum l’any que ve.
«Barcelona té una gran tradició com a centre creatiu i industrial en perfumeria, hem de treballar per fer de la ciutat un hub mundial», es conjura Elvira Hernández, al capdavant de la iniciativa al costat de la perfumista Irene Gisbert. Després de 28 anys al càrrec del màrqueting d’una multinacional del sector, Hernández es va establir per lliure per impulsar projectes que l’apassionessin. «Quan va tancar Regia, vaig anar a veure de seguida els Planas per conèixer millor la seva col·lecció i treballar una proposta. ¡És única al món, no podem permetre que es perdi aquest llegat!», exposa a EL PERIÓDICO.
El museu, en caixes
En efecte, es tracta d’un fons privat singular, amb més de 5.000 flascons de totes les èpoques, des de l’antic Egipte fins a la globalització del segle XX. Hi ha essències etrusques i gregues, ungüentaris, polveres vuitcentistes... La joia de la corona és un eriçó que va pertànyer a la reina Maria Antonieta. L’advocat Ramon Planas, casat amb l’hereva de Regia, el va obrir el 1963. Va enviar cartes a tota la reialesa europea i va aconseguir fins i tot que Grace Kelly, princesa de Mònaco, l’obsequés amb un envàs de vidre d’Oliver Creed creat només per a ella amb motiu del seu casament amb Rainiero.
La col·lecció pot visitar-se en format virtual gràcies a una web de la Fundació Planas Giralt, que avisa que el museu està tancat des del 31 de gener del 2025 i així estarà «fins a trobar una nova ubicació...». Les peces ja no són al passeig de Gràcia número 39, han sigut empaquetades i traslladades amb mim per personal expert.
Primeres reaccions
«Estem en fase d’activació i mecenatge per activar aliances, obrir noves vies i agrupar el sector, que tots comprenguin les implicacions de tenir un museu olfactiu estable a la ciutat», resumeix Hernández. Les primeres reaccions són prudents, admet: «Estan embarcats a tirar endavant la idea, que veuen difícil però fenomenal».
La consultora descarta la idea d’un museu «purament objectual», en el qual el públic només pogués veure els milers de flascons exposats: «Veuries l’evolució dels recipients, però no podries olorar res». Per això, aposta per «formats multimèdia innovadors», que permetin una experiència olfactiva real i permetin «educar i sensibilitzar sobre el sentit de l’olfacte».
Relleu al passeig de Gràcia
El local de Regia, situat a pocs metres de la Casa Batlló, llueix des de fa setmanes un cartell de «Llogat» de la immobiliària Cushman & Wakefield, a l’espera d’un inquilí que encara no ha transcendit. El tancament de Regia al passeig del luxe barceloní va despertar commoció. Com va avançar llavors aquest diari, la falta d’un relleu generacional clar i l’evolució del sector van empènyer la decisió de tancar l’establiment, que s’havia distingit per oferir un servei molt personalitzat i exclusiu a la seva clientela.
La primera botiga Regia es va inaugurar poc abans de l’Exposició Internacional de 1929, fundada per Josep Giralt al carrer Casp número 15. El 1958 va obrir l’emblemàtic comerç del passeig de Gràcia. Va arribar a tenir 10 seus a la ciutat. Actualment l’empresa assenyala en la seva pàgina web que «comercialitza i gestiona l’arrendament» de tres locals en zones selectes de la ciutat. Indica com a «no disponibles» el de passeig de Gràcia i un altre al carrer Santaló, 60, mentre que seguiria lliure el tercer, en el número 242 de Muntaner.
