L’Ajuntament negocia apujar a 80.000 euros els préstecs d’emancipació
Judith Cutrona
L’Ajuntament de Barcelona ha començat a treballar amb la Generalitat i l’Institut Català de Finances (ICF) per ampliar fins als 80.000 euros el préstec sense interessos destinat a la compra d’habitatge a la capital catalana. La iniciativa, impulsada per ERC, pretén adaptar aquesta eina de finançament als elevats preus del mercat immobiliari barceloní, en el qual l’ajuda actual, limitada a 50.000 euros, acaba sent insuficient per afrontar l’entrada d’un pis.
Així ho va explicar el tinent d’alcaldia d’Economia, Jordi Valls, en una atenció als mitjans junt amb la presidenta del grup municipal d’ERC, Elisenda Alamany, abans de debatre’s la proposta dels republicans en el ple municipal, que ja comptava amb el suport del PSC. En la posterior votació, també va rebre els vots a favor de BComú, l’abstenció de Junts i Vox, i el vot contrari del PP.
El plantejament passa perquè el consistori pugui bonificar els interessos dels 30.000 euros addicionals, una possibilitat que l’Ajuntament ja ha començat a explorar en converses amb l’ICF. Valls va assegurar que el que vol fer el consistori és, com demana ERC, "adaptar" el préstec ja impulsat per la Generalitat a la realitat immobiliària de Barcelona, on els preus són molt més alts que no pas en altres punts de Catalunya.
"El canvi és mirar de passar de 50.000 a 80.000 euros i que l’Ajuntament pugui bonificar els tipus d’interès", va dir Valls. Segons Alamany, a Barcelona hi ha persones capaces d’afrontar la quota hipotecària d’un pis, "però el que no pot tenir són estalvis per pagar aquest 20% que no cobreixen els bancs". L’acord aprovat en el ple estableix que el consistori, juntament amb l’ICF, dissenyarà un mecanisme que permetrà als barcelonins finançar l’entrada de l’habitatge. El crèdit, específic per a Barcelona, serà sense interessos.
- Mor als 38 anys Alexis Ortega, l’actor de doblatge que va donar vida a Tom Holland a Llatinoamèrica
- Centenars de persones acomiaden la professora de música de Manresa Dolors Casas i Pujol
- Una estudiant ferida crítica mentre nedava a la piscina de la UAB
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- No pengis les trucades 'spam': el que has de dir exactament perquè s'acabin
- Quin és l’hotel on van els famosos per esquiar al Pirineu?
- La divisió de Moià reflectida al ple: 'No sé si això teu és ignorància, maldat o populisme
- La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso