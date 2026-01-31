Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

L’Ajuntament negocia apujar a 80.000 euros els préstecs d’emancipació

L’Ajuntament negocia apujar a 80.000 euros els préstecs d’emancipació / Jordi Otix

Judith Cutrona

Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona ha començat a treballar amb la Generalitat i l’Institut Català de Finances (ICF) per ampliar fins als 80.000 euros el préstec sense interessos destinat a la compra d’habitatge a la capital catalana. La iniciativa, impulsada per ERC, pretén adaptar aquesta eina de finançament als elevats preus del mercat immobiliari barceloní, en el qual l’ajuda actual, limitada a 50.000 euros, acaba sent insuficient per afrontar l’entrada d’un pis.

Així ho va explicar el tinent d’alcaldia d’Economia, Jordi Valls, en una atenció als mitjans junt amb la presidenta del grup municipal d’ERC, Elisenda Alamany, abans de debatre’s la proposta dels republicans en el ple municipal, que ja comptava amb el suport del PSC. En la posterior votació, també va rebre els vots a favor de BComú, l’abstenció de Junts i Vox, i el vot contrari del PP.

El plantejament passa perquè el consistori pugui bonificar els interessos dels 30.000 euros addicionals, una possibilitat que l’Ajuntament ja ha començat a explorar en converses amb l’ICF. Valls va assegurar que el que vol fer el consistori és, com demana ERC, "adaptar" el préstec ja impulsat per la Generalitat a la realitat immobiliària de Barcelona, on els preus són molt més alts que no pas en altres punts de Catalunya.

"El canvi és mirar de passar de 50.000 a 80.000 euros i que l’Ajuntament pugui bonificar els tipus d’interès", va dir Valls. Segons Alamany, a Barcelona hi ha persones capaces d’afrontar la quota hipotecària d’un pis, "però el que no pot tenir són estalvis per pagar aquest 20% que no cobreixen els bancs". L’acord aprovat en el ple estableix que el consistori, juntament amb l’ICF, dissenyarà un mecanisme que permetrà als barcelonins finançar l’entrada de l’habitatge. El crèdit, específic per a Barcelona, serà sense interessos.

