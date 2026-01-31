Marc Solanes i Neus Aldeguer, premi Talent Jove de Periodisme
Impulsat per l’APEC, la Fundació Catalunya Europa i EL PERIÓDICO, la primera edició del guardó ha rebut 13 candidatures i es lliurarà en un acte públic el mes de maig.
El Periódico
Els periodistes Marc Solanes i Neus Aldeguer han sigut els guanyadors de la primera edició del premi Talent Jove de Periodisme Europeu, una iniciativa impulsada aquest any per l’Associació de Periodistes Europeus de Catalunya i la Fundació Catalunya Europa, amb la col·laboració d’EL PERIÓDICO. El premi té per objectiu promoure un periodisme europeu rigorós, documentat i contrastat, capaç de contribuir a la reflexió pública sobre els grans reptes del projecte europeu. En aquesta primera edició s’han presentat 13 candidatures: set en la modalitat d’obra publicada i sis en la d’obra no publicada. Els criteris de valoració han sigut la qualitat periodística, l’originalitat, l’interès informatiu, la veracitat de la informació i l’ús rigorós de fonts contrastades. Els membres del jurat van destacar l’alt nivell general dels treballs, tant per la solidesa periodística com per la rellevància dels temes tractats, un fet que confirma la necessitat i encert de fomentar el periodisme europeu entre les noves generacions.
El jurat d’aquesta primera edició ha estat format per Anna Balcells i Eva Peruga, membres de la junta de l’Associació de Periodistes Europeus de Catalunya; Enric Marín, degà de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB i patró de la Fundació Catalunya Europa; Carol Álvarez, subdirectora en cap d’EL PERIÓDICO, i Cristina Gallach, periodista i guanyadora del Premi Ernest Udina, designada per part de l’APEC.
El premi en la categoria d’obra publicada ha sigut concedit a Marc Solanes, pel reportatge ¿Què passa amb els residus a Catalunya?. El jurat va valorar molt positivament la claredat del treball, l’ús de dades al servei del relat, la redacció i l’interès del reportatge. L’obra ofereix una anàlisi en profunditat de la gestió dels residus a Catalunya dins del context de les polítiques europees de reciclatge i economia circular, combinant dades oficials, marc normatiu de la UE i veus expertes del sector.
Dotació de 1.000 euros
El reportatge posa en relleu les limitacions estructurals del model actual, l’impacte ambiental i sobre la salut pública, i assenyala la responsabilitat de les institucions i les empreses, proposant un canvi de paradigma basat en la prevenció i la reducció del consum, en línia amb els objectius europeus. Aquest premi està dotat amb 1.000 euros.
En la categoria d’obra no publicada, el guardó ha sigut per a Neus Aldeguer, pel projecte de reportatge centrat en la construcció i percepció de la identitat europea entre els joves en un context de transformacions polítiques, socials i culturals. El jurat va destacar l’originalitat i oportunitat del tema, l’interès informatiu, la capacitat de vincular una experiència personal (Erasmus+) amb el tema del premi, i l’ambició de la proposta.
