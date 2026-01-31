El pla per transformar la Mina fins al 2030 comença amb el casal del barri
J. R.
El barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs, encara l’inici de la primera de les reformes del paquet de més de 100 milions d’euros d’inversió que el president de la Generalitat, Salvador Illa, va prometre fa tres mesos per a l’estigmatitzat veïnat situat a les portes de Barcelona. El full de ruta es basa abans que res en la construcció de pisos i equipaments, també en la posada al dia d’algunes dependències existents. Com ja va passar a principis de segle, les administracions fien fonamentalment a un programa d’obres l’èxit o el fracàs de l’enèsima temptativa per fer un viratge al lloc, que acull alguns dels carrers més pobres de l’àrea metropolitana. En un context entre l’expectativa i l’escepticisme, ahir va tancar el Casal Cívic de la Mina, que va ser fruit de les lluites veïnals dels anys 80 i és el primer dels edificis a sotmetre’s a les remodelacions que el Govern anuncia fins al 2030.
Si bé s’ha incorporat al pla quinquennal, la rehabilitació del casal està anunciada i pendent des del 2022. La seva història va lligada a la persistent reivindicació per la dignitat del barri, aixecat en el tardofranquisme amb grans carències i per tal d’arraconar famílies procedents dels poblats de barraques i sol·licitants d’habitatge. "Un dels primers moviments veïnals del barri va ser una acampada per reclamar serveis de qualitat i dignes per a la infància i la joventut: d’allí es va aconseguir el compromís de construir el casal, i per això la gent se’l sent molt seu, com una cosa molt guanyada", il·lustra Jacob Muñoz, membre de l’associació Casal Infantil la Mina, nascuda el 1978.
Després de setmanes de preparatius i una celebració de comiat, els responsables de l’associació són els últims a abandonar l’edifici que estarà aproximadament un any en obres. La posada al dia es finança amb fons Next Generation i la Generalitat pagarà 2,9 milions d’euros.
