Preocupació pels canvis al calendari de vacunació infantil dels EUA

Eduardo Satué, president de SESPAS.

Nieves Salinas

Madrid

Els epidemiòlegs i els experts en salut pública estan amoïnats per la repercussió que poden tenir les recents modificacions de les recomanacions de vacunació infantil als EUA. El Grup de Treball de Vacunes i Immunització de la Societat Espanyola d’Epidemiologia (SEE) i la Societat Espanyola de Salut Pública i Administració Sanitària (SESPAS) van manifestar conjuntament inquietud pels canvis impulsats pel Comitè Assessor de Pràctiques d’Immunització (ACIP).

En el document adverteixen que la decisió comporta que hi hagi un retrocés en la prevenció de malalties transmissibles i provoca riscos evitables per a la salut infantil i global. "Els programes de vacunació infantil constitueixen una de les intervencions de salut pública amb més impacte en la reducció de mortalitat, hospitalitzacions i desigualtats. La fortalesa d’aquests programes depèn d’una evidència científica sòlida, unes recomanacions universals ben clares i uns processos de decisió tècnics, transparents i independents", indiquen.

Canvi de rumb

Aquests pilars "queden afeblits" per aquest canvi de rumb. Segons afegeix el comunicat, "històricament, les recomanacions de vacunació infantil als EUA han sigut elaborades a partir d’avaluacions rigoroses en termes d’eficàcia, seguretat, cost i equitat". Obviar aquest procés, continuen apuntant, "soscava la credibilitat del sistema sanitari i afecta la confiança en les vacunes tant dels professionals com de la població".

En l’escrit recorden que el calendari de vacunació infantil dels EUA passarà a dependre de l’anomenada "decisió clínica compartida". Es tracta d’un enfocament que trasllada la responsabilitat de la decisió a les famílies, que tenen nivells d’alfabetització i recursos econòmics molt diferents.

