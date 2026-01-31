Preocupació pels canvis al calendari de vacunació infantil dels EUA
Nieves Salinas
Els epidemiòlegs i els experts en salut pública estan amoïnats per la repercussió que poden tenir les recents modificacions de les recomanacions de vacunació infantil als EUA. El Grup de Treball de Vacunes i Immunització de la Societat Espanyola d’Epidemiologia (SEE) i la Societat Espanyola de Salut Pública i Administració Sanitària (SESPAS) van manifestar conjuntament inquietud pels canvis impulsats pel Comitè Assessor de Pràctiques d’Immunització (ACIP).
En el document adverteixen que la decisió comporta que hi hagi un retrocés en la prevenció de malalties transmissibles i provoca riscos evitables per a la salut infantil i global. "Els programes de vacunació infantil constitueixen una de les intervencions de salut pública amb més impacte en la reducció de mortalitat, hospitalitzacions i desigualtats. La fortalesa d’aquests programes depèn d’una evidència científica sòlida, unes recomanacions universals ben clares i uns processos de decisió tècnics, transparents i independents", indiquen.
Canvi de rumb
Aquests pilars "queden afeblits" per aquest canvi de rumb. Segons afegeix el comunicat, "històricament, les recomanacions de vacunació infantil als EUA han sigut elaborades a partir d’avaluacions rigoroses en termes d’eficàcia, seguretat, cost i equitat". Obviar aquest procés, continuen apuntant, "soscava la credibilitat del sistema sanitari i afecta la confiança en les vacunes tant dels professionals com de la població".
En l’escrit recorden que el calendari de vacunació infantil dels EUA passarà a dependre de l’anomenada "decisió clínica compartida". Es tracta d’un enfocament que trasllada la responsabilitat de la decisió a les famílies, que tenen nivells d’alfabetització i recursos econòmics molt diferents.
Subscriu-te per seguir llegint
- Mor als 38 anys Alexis Ortega, l’actor de doblatge que va donar vida a Tom Holland a Llatinoamèrica
- Centenars de persones acomiaden la professora de música de Manresa Dolors Casas i Pujol
- Una estudiant ferida crítica mentre nedava a la piscina de la UAB
- La caixa negra del tren de Gelida assenyala que el maquinista només va tenir cinc segons per frenar abans de xocar contra el mur desplomat
- No pengis les trucades 'spam': el que has de dir exactament perquè s'acabin
- Quin és l’hotel on van els famosos per esquiar al Pirineu?
- La divisió de Moià reflectida al ple: 'No sé si això teu és ignorància, maldat o populisme
- La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso