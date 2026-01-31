Prova pilot a l’Hospitalet
Pau Lizana Manuel
L’Hospitalet ha sigut la ciutat de la demarcació de Barcelona escollida per la Delegació del Govern a Catalunya per portar a terme la prova pilot d’automatització del procés d’obtenció de la targeta d’identitat d’estranger (TIE). D’ara endavant, el sistema s’encarregarà d’assignar automàticament la cita per agafar les empremtes i rebre la targeta una vegada hi hagi una resolució favorable per part dels serveis d’Estrangeria.
Es tracta d’una prova pilot que ja funciona a la província de Castelló i, des de juliol passat, també a la demarcació de Girona. Consisteix que les persones que han rebut el vistiplau de la Policia Nacional perquè se’ls expedeixi una targeta rebin, en la mateixa notificació en què se’ls informa de la resolució favorable del cas, l’avís que en el termini d’una setmana rebran un SMS o un correu electrònic amb la data, l’hora i les comissaries en què es podrà recollir el document (tràmit per al qual en la resta de demarcacions es requereix una cita prèvia).
El delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, va assegurar ahir que en els dos territoris la iniciativa "està tenint un gran èxit" i que "estan començant a sobrar cites". De fet, el delegat va apuntar que també solen quedar cites disponibles a la demarcació de Barcelona.
