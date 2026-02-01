3.200 llars pagaran el tribut metropolità
Clara Morell
La reforma fiscal de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), aprovada la tardor passada després de diverses sentències del Tribunal Suprem, implicarà que uns 3.200 habitatges de Badia del Vallès comencin a pagar el tribut metropolità, un recàrrec sobre l’impost sobre béns immobles (IBI) que serveix per finançar els serveis metropolitans. Fins ara, al voltant del 75% dels habitatges residencials estaven exempts de l’impost perquè el seu valor cadastral quedava per sota del límit subjecte a tributació. Aquesta exempció es va mantenir durant el 2025 de manera excepcional, però amb la nova normativa desapareix i el nombre de contribuents s’incrementa.
En xifres, el 2026 comencen a tributar 4.279 finques de Badia. Tot i així, no totes acabaran pagant: aproximadament el 25% continuarà sense abonar res perquè el rebut seria inferior a cinc euros a l’any, un import tan baix que queda exempt. El canvi real el notarà la resta: uns 3.200 habitatges rebran el rebut per primer cop.
Les quantitats previstes, segons les estimacions disponibles, són moderades. La mitjana serà de 13 euros anuals. La meitat de les llars pagarà entre cinc i 10 euros l’any, i l’altra meitat abonarà entre 14 i 18 euros, amb un màxim estimat de 18 euros anuals. A més, com el tribut se sol cobrar en dos terminis, molts veïns ho veuran com pagaments semestrals de pocs euros.
