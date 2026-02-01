Psicòloga especialitzada en infància i filla de José María Aznar i Ana Botella, acaba de publicar el seu primer llibre, ‘Educar también es decir no’ (Vergara), un manual sobre com fixar límits als fills. | Ana Aznar
Ana Aznar: "No fa falta que el nen dormi enganxat a tu per desenvolupar afecte"
Olga Pereda
Dedica el llibre al seu marit i als seus fills. També als seus pares. ¿Què en va aprendre, d’ells?
El llibre està dedicat a les persones més importants de la meva vida. Als pares només els puc estar agraïda per ser-hi sempre per a mi i ara també per als seus nets. Crec que aquest és el millor regal que li pots donar a un fill.
¿Que un nen "surti bé o surti malament» depèn dels pares? ¿Què passa amb el seu temperament, el que porta de sèrie?
Com a pares volem creure que tenim control sobre com ens surten els fills. Tant de bo poguéssim dir que, si fem això o allò, ens garantim que surtin bé, però la realitat és una altra. No hi ha una recepta màgica perquè el temperament, amb el qual neixen, hi influeix molt. El temperament és l’argila i els pares podem modelar-la, però l’argila és la que és. No oblidem que, a més dels pares, els nens tenen moltes altres influències: amics, professors, avis, germans, la cultura en què viuen... No som ni de bon tros l’únic factor que influeix en com surt un nen. Amb això no vull dir que els pares no importem gens. Importem, però no tant i no de la manera que molts creuen.
Assegura que hi ha dos elements imprescindibles en la criança: amor i límits. L’impuls de l’anomenada criança positiva, però, ha fet que la paraula no desaparegui del mapa en moltes famílies. ¿Per què?
Com en tot tema complex no hi ha un únic factor que ho expliqui. Molts pares, en un intent per allunyar-se d’un model autoritari de família, se n’han anat al pol oposat: la permissivitat. Ho fan des de l’amor, però un nen que creix sense límits és un nen que creix desprotegit. Alhora, hi ha hagut més canvis en la societat que expliquen aquesta reticència a dir que no.
¿Quins canvis?
N’hi ha dos que em semblen molt rellevants. Un és que tenim menys nens i més tard, així que es converteixen en els reis absoluts de la casa. Si el meu fill és el centre de tot, és probable que jo vagi eliminant límits. El segon canvi és la idea que "jo vull que el meu fill sigui feliç», així que no li dic que no de res. Neix de l’amor, però no és bo. L’objectiu no hauria de ser que el nostre fill sigui feliç, sinó que desenvolupi les eines necessàries per enfrontar-se als problemes que li portarà la vida i per forjar la seva pròpia felicitat.
La criança positiva o amb aferrament allarga el collit (nadons o nens que dormen amb un progenitor o tots dos). ¿Quan deixa de ser natural o beneficiós que una mare dormi amb el fill?
És important reflexionar sobre la criança positiva des de l’evidència científica. Aquest estil de criança va ser encunyat per un doctor americà anomenat William Sears i la seva dona, Mary, infermera. D’aquest estil de criança en van dir criança amb aferrament per donar-hi un toc científic i la van relacionar, doncs, amb la teoria de l’aferrament de John Bowlby. Però la realitat és que la criança amb aferrament no té gaire a veure amb aquesta teoria. L’evidència diu que tots els nens desenvoluparan afecte envers els pares. No fa falta que el nen dormi enganxat a tu per desenvolupar aquest afecte. Hi ha milions de nens al món aferrats als pares que no han practicat mai el collit. Per tant, si com a família us funciona el collit, endavant, sempre que ho feu de manera segura. Però si no et funciona no pensis que estàs perjudicant el teu fill, ni et sentis culpable, ni creguis que ets una mala mare.
Hem passat de "ser pares» a fer que la criança positiva sigui una feina altament competitiva. ¿Què pensa vostè de les mares "a temps complet»?
Aquesta etiqueta sempre m’ha deixat una mica perplexa. Totes les mares, treballin o no fora de casa, són mares a temps complet. ¿O és que, quan entres a l’oficina, t’oblides del tot dels fills fins que no en surts? No caiguem en l’error de veure la paternitat i la maternitat com una feina. Quan ho fem, convertim els fills en el nostre compte de resultats, i això no és bo ni per a ells ni per a nosaltres. La criança no ha de ser una competició per veure qui té el fill més espavilat, més esportista i més alt. L’objectiu de la criança ha de ser crear una relació sòlida amb el fill basada en l’amor i en els límits.
Insisteix a dir que hem de fer que els fills se sentin estimats. ¿Hi ha cap recepta per aplicar això en el dia a dia que no sigui estar constantment dient-los que bons i intel·ligents que són?
Tots els pares sabem que els fills necessiten sentir-se estimats, però de vegades ens equivoquem en la manera de portar-ho a terme. Ho aconseguim interessant-nos per la seva vida i involucrant-los en la nostra, passant-hi temps i compartint aficions. Però també ho aconseguim establint límits. Els límits es fixen perquè el nen ens importa i volem el millor per a ell. Establir límits és una mostra d’amor. Tampoc se li ha de dir tot el dia que llest i guapo que és perquè d’aquesta manera l’únic que fem és inflar-li l’ego de manera artificial. Val més valorar-li l’esforç, el bon comportament i la responsabilitat.
Els límits són imprescindibles, però hi ha nens realment impossibles. ¿Què fem?
Crec que val més pensar en nens amb comportaments impossibles que en nens impossibles perquè les etiquetes no són bones. Dit això, és clar que hi ha nens que són més fàcils que d’altres. És molt més fàcil educar un nen que sempre somriu, que creu a la primera i que és afectuós que no pas un que és al contrari. Perquè no oblidem que ens centrem molt en com influïm els pares en els nens, però els nens també influeixen en els pares. La millor manera d’evitar comportaments impossibles és fixant límits i establint una rutina clara i consistent des del principi.
