Un diàleg únic entre la dansa de Takase i Gaudí

Manu Mitru

La Casa Batlló va il·luminar ahir la seva majestuosa façana amb el mapatge monumental Hidden order, una obra de l’artista visual Matt Clark, que entremescla un diàleg entre la dansa de la ballarina japonesa Fukiko Takase i l’arquitectura de Gaudí a través de la tècnica de motion picture, normalment utilitzada en el cine d’animació.

