Jubany guanya el seu ‘Dakar’
Joan Vehils
La setmana passada us parlàvem de la invasió de la cultura catalana a Madrid i, aquesta setmana, han sigut els cuiners catalans els que s’han desplaçat a la capital. Un dels grans protagonistes de Madrid Fusión Alimentos de España d’enguany ha sigut el xef Nandu Jubany. És veritat que durant les jornades van brillar altres actors del sector, com Aitor Zabala, Akrame Benallal, Israel Ramírez, Ricard Camarena i Quique Dacosta, però Jubany va ser la gran estrella.
I no solament pel que va fer a l’escenari. Entre bambolines anava desgranant, amb aquest punt d’humor i èpica ben portada, les seves aventures en l’últim ral·li Dakar, que va aconseguir acabar malgrat les nombroses adversitats. Sobre l’escenari, en canvi, va jugar a casa: va ser el més elogiat, especialment dimarts, quan va explicar, amb la seguretat de qui s’ho ha treballat a fons, la recepta dels 30 anys d’èxit del seu restaurant Can Jubany. Un projecte iniciat per ell mateix juntament amb la seva dona, Anna Orte, i que ja és, sense discussió, un lloc de referència en el món de la gastronomia.
En fi, després de dos intensos dies li tocava la tornada a casa. A priori, un viatge senzill comparat amb la duresa de les seves llargues sessions de feina o les etapes interminables pel desert de l’Aràbia Saudita. Però, és clar, va viatjar amb tren. Jubany tenia prevista la sortida a les 9.27 des de l’estació d’Atocha, però ho va fer amb dues hores de retard. Sense avís previ, és clar. Després, entre parades i més parades, va arribar a Lleida passades les tres de la tarda i, des d’allà, va agafar un cotxe cap a casa. En resum: més de vuit hores des de Madrid fins a Calldetenes, on té un restaurant. Una etapa duríssima que va desesperar el xef català. Gairebé venen ganes de dir que, de vegades, el veritable Dakar comença a Atocha.
Rosalía i Guardiola
Dijous al vespre es va celebrar al Palau Sant Jordi el concert Per Palestina i per la humanitat, amb un notable èxit de convocatòria. Unes 12.000 persones van poder veure actuar, entre d’altres, Rosalía, Bad Gyal, Lluís Llach, Oques Grasses i Morad. Un dels organitzadors que més s’hi va implicar va ser l’activista i exdiputat d’ERC Ruben Wagensberg, en col·laboració directa amb Act x Palestine.
Va destacar el compromès parlament, des del mateix escenari, de l’entrenador del Manchester City Pep Guardiola, que va viatjar expressament des d’Anglaterra fins a Barcelona. Per cert, el futbolista del Barça Frenkie de Jong va aplaudir Pep a Instagram.
Més enllà del cartell, hi va haver un gest que convé remarcar: els polítics i les autoritats van decidir donar el protagonisme als artistes i van cedir la llotja a familiars i refugiats de Palestina. D’aquesta manera, l’alcalde Jaume Collboni, que no es va perdre el concert, va ocupar un segon pla, en què també hi va haver la tinenta d’alcalde, Maria Eugènia Gay, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, el regidor d’ERC i activista de la Flotilla Jordi Coronas, l’exalcaldessa de Barcelona Ada Colau, la consellera de Cultura, Sònia Hernández, i el conseller de la Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch.
En fi, un acte reivindicatiu ben organitzat i amb repercussió gràcies a figures com Rosalía i Guardiola, i amb un moment emotiu a càrrec de la cantant Amaia. D’aquests concerts que el públic en surt amb la sensació d’haver assistit a alguna cosa més que música... i això avui no és poca cosa.
La Festa de l’Esport Català
Un any més, aprofito aquest article per fer referència a la Festa de l’Esport Català, que continua any rere any i ja n’hi van 29. Un esdeveniment organitzat per la Conselleria d’Esports de la Generalitat, el diari Sport i la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC).
Va ser dilluns, amb l’absència de Salvador Illa, que continua recuperant-se de la lesió, però amb la presència del president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, i dels expresidents Artur Mas i José Montilla. Van destacar com a millors esportistes de l’any Iris Tió i Kilian Jornet i l’actual porter del Barça, Joan Garcia, com a esportista revelació. Està malament que ho digui jo, però va ser tot un èxit. Doncs sí, l’any que ve tocarà celebrar el 30è aniversari...
