El mal temps amplifica els mals de cap

Diversos estudis suggereixen que el canvi climàtic i l’augment dels fenòmens meteorològics extrems podrien estar augmentat migranyes, cefalees i altres malalties. La pressió atmosfèrica influeix en les persones que, segons els experts, són meteorosensibles.

Una persona es tapa de la pluja. | JORDI COTRINA

V. R.

Barcelona

Per a moltes persones el canvi de temps també implica l’arribada de mals de cap intensos, sensació de fatiga, malestar general i fins i tot sentiments de nerviosisme i mal humor. Però ¿per què la pluja afecta tant algunes persones? ¿Què explica els mals de cap i les actituds rondinaires d’alguns? ¿I què podem fer per evitar o almenys minimitzar aquests efectes? En els últims anys, són diversos els estudis que han indagat en aquest fenomen i que confirmen que, lluny de ser una creença popular, el mal temps sí que afecta l’humor i el benestar d’algunes persones. Fins i tot hi ha treballs que apunten que el canvi climàtic està augmentant aquest tipus d’impactes.

Els experts afirmen que aquest fenomen es coneix com a meteorosensibilitat. "Moltes persones són meteorosensibles. És a dir, el seu organisme reacciona a canvis ambientals com la pressió atmosfèrica, la humitat o la temperatura", assenyala Mar Gómez, responsable de l’àrea de meteorologia d’eltiempo.es i autora de Meteorosensibles: Cómo el tiempo influye en nuestra salud física y mental.

Segons explica aquesta especialista, un dels factors que més influeixen és la pressió atmosfèrica. "Quan s’aproxima una borrasca o un front, la pressió sol descendir de manera relativament ràpida. Es creu que aquesta baixada de pressió provoca dilatació dels vasos sanguinis cerebrals, canvis en el flux sanguini i activació d’acabaments nerviosos sensibles al dolor", afirma l’especialista.

Aquest fenomen, afirma Gómez, pot afectar tothom però impacta amb més força en els que pateixen migranyes i cefalees. "Per a aquestes persones, aquests canvis de temps poden actuar com a autèntics desencadenants", comenta. Estudis portats a terme al Japó suggereixen que fins al 75% dels pacients amb migranya experimenten un empitjorament dels símptomes quan es produeixen descensos de la pressió atmosfèrica. En aquesta mateixa línia, investigacions publicades en revistes com Headache i The Journal of Neurology també han observat que les migranyes són més freqüents just abans o durant l’arribada de borrasques i les baixades ràpides de pressió.

Alta sensibilitat

Segons explica la doctora Patricia Pozo, que és especialista en migranya de l’Hospital Vall d’Hebron, la influència del temps no es limita a actuar com un simple desencadenant extern, sinó que connecta directament amb la mateixa biologia de la migranya. "Es tracta d’una malaltia neurovascular, inflamatòria i altament sensorial, en què el sistema nerviós funciona en un estat d’hiperreactivitat constant", argumenta.

"Les persones amb migranya presenten una hipersensibilitat multisensorial, de manera que els canvis de llum o les baixades de temperatura es perceben abans i amb més intensitat que en la població general", assenyala la doctora. Pozo ha portat a terme estudis sobre aquesta qüestió en què es demostra que algunes persones empitjoren fins i tot 24 o 48 hores abans de l’arribada d’una borrasca.

