El virus de Nipah posa l’Índia en alerta
Font d’inspiració de la pel·lícula ‘Contagion’, l’epidemiòleg Joan Caylà explica que té una letalitat del 70%. Se n’han registrat cinc casos a prop de Calcuta.
Beatriz Pérez
El virus de Nipah, del qual s’ha registrat un brot actiu a l’estat de Bengala Occidental (oest de l’Índia), a prop de Calcuta, ja afecta cinc persones. La comunitat científica ha llançat una alerta sanitària i preocupa per diverses raons.
L’epidemiòleg Joan Caylà comenta que el virus de Nipah es va conèixer el 1999, ara fa 27 anys, a l’Índia. "Aquell any hi va haver un brot de 105 morts i 160 afectats. Allà es va veure que podia tenir una letalitat del 70%", explica Caylà. Aquest és el principal motiu de la preocupació. Els símptomes d’aquest virus comencen com una cosa bastant inespecífica: febre, mal de cap, vòmits i cansament. No obstant, pot evolucionar ràpid a una mica més seriós: encefalitis (inflamació del cervell), convulsions, desorientació i el coma.
"Estrictament, és improbable que hi hagi una pandèmia. I la possibilitat que arribi a Espanya és remota", respon Caylà. Per a l’investigador, "el normal" és que passi amb aquest brot el mateix que va passar el 1999: un grup de persones es van veure afectades, però el virus es va contenir. "Avui dia, amb els mitjans que hi ha, hauria de ser controlable a nivell local. A tot estirar hi podria haver una extensió a algun país limítrof. Però si tothom fa bé les coses, no hauria de generar una pandèmia a escala mundial", opina Caylà.
Segons assenyalen fonts sanitàries, la malaltia sembla tenir un patró estacional i es troba localitzada al sud-est asiàtic. Segons Caylà, Nipah té un "atractiu mediàtic" perquè es tracta del virus en què es van basar els guions de pel·lícules com Contagion (2011) i Virus (2019).
L’epidemiòleg insisteix que, davant alarmes sanitàries com la que té lloc a l’Índia, cal revisar bé els casos i els contactes. En el brot de l’Índia hi ha actualment 20 contactes, i se’ls repetirà el test d’aquí tres setmanes. "És molt important tenir en compte que hem de vigilar molt bé les encefalitis agudes. Hem de tenir-ho molt en compte en gent que procedeix de la zona de Calcuta", diu Caylà.
D’animals a humans
El virus de Nipah és zoonòtic, això vol dir que salta d’animals a humans. És poc freqüent, però molt greu. El seu reservori natural són els ratpenats frugívors (les anomenades "guineus voladores") i poden infectar persones directament o a través d’animals com els porcs. Aquesta és la seva gran particularitat. "Una persona que estigui en contacte amb un animal d’aquest tipus es pot contagiar", adverteix Caylà.
També es pot propagar mitjançant aliments contaminats amb saliva, orina o excrements d’animals infectats, així com transmetre’s de persona en persona mitjançant contacte estret amb algú infectat. Els casos a l’Índia es tracten de personal sanitari i, en concret, una infermera que havia estat cuidant un pacient amb febre alta.
Ni el Departament de Salut ni el Ministeri de Sanitat han llançat cap avís als centres sanitaris, tot i que sí que hi ha recomanacions en cas que es doni algun contagi. A Espanya no hi ha hàbitats de les espècies de ratpenats en què s’hagin trobat anticossos o presència genòmica del virus, així que es considera que el risc associat a aquest patogen és extremadament baix.
