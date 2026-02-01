El xarampió ressorgeix a Espanya
L’OMS ha retirat a l’Estat l’etiqueta d’estar lliure de la malaltia després de detectar transmissió endèmica entre persones no vacunades i casos importats, principalment.
Patricia Martín
L’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha comunicat aquesta setmana que retira a Espanya l’estatus de país lliure del xarampió, que tenia des del 2016. Els contagis d’aquesta malaltia han anat a l’alça durant els últims anys, especialment a partir del 2024, quan es van diagnosticar 227 casos, una xifra que va pujar fins arribar als 397 infectats el 2025. Per això, l’OMS considera que s’ha restablert a Espanya la transmissió endèmica.
L’increment també s’està produint en altres països. Cinc estats han passat recentment d’una situació d’eliminació al restabliment de la transmissió (Armènia, Àustria, Azerbaidjan, Uzbekistan i el Regne Unit), mentre que a França, Alemanya i Itàlia ja hi ha transmissió sostinguda.
Però, ¿per què està creixent el xarampió? Els experts aclareixen que l’origen d’un brot sempre és multifactorial, però hi ha diverses hipòtesis que ajuden a explicar la situació.
Menys vacunació
Les cobertures de vacunació han baixat, a causa dels moviments antivacunes, de la desinformació i del fet que la pandèmia de covid va obligar països amb recursos limitats a focalitzar els esforços en la crisi sanitària i minimitzar les campanyes de vacunació davant altres malalties. En països com Romania la cobertura ha caigut fins al 62%.
A Espanya, les taxes de vacunació continuen sent altes: 97,3% de la primera dosi de la vacuna triple vírica (que protegeix davant el xarampió, la rubèola i la parotiditis) i 93,8% per a les dues dosis, segons les dades del 2024. No obstant, perquè s’aconsegueixi una immunitat col·lectiva efectiva és necessari una cobertura superior al 95% amb les dues dosis, objectiu al qual Espanya no arriba actualment. Hi ha vuit comunitats on la cobertura no arriba ni al 90%. Un altre inconvenient és que el xarampió és un dels patògens amb més capacitat de transmissió. És 10 vegades més contagiós que la covid. Es transmet per via aèria i no cal estar exposat a una gran quantitat de virus per infectar-se. A més, una persona amb xarampió expulsa gran quantitat de microorganismes infectius i pot ser contagiosa durant uns vuit dies.
A Espanya, bona part de l’augment de casos s’explica per persones que s’han contagiat en altres països, cosa que es denomina casos importats, especialment a Romania i el Marroc. Alhora, al país hi ha una bossa de persones susceptibles, és a dir, que no estan correctament immunitzats amb les dues dosis de la triple vírica. El motiu és que procedeixen de països on la vacunació no està estesa, són antivacunes o per altres motius.
A més hi ha una esquerda d’immunització en els adults nascuts entre 1971 i 1981. La vacunació amb dues dosis va començar als anys 80, però abans es feia servir una sola dosi que no protegia completament. Dels 227 casos a Espanya el 2024, un 23,3% van ser importats, un 44,9% estaven relacionats amb la importació i en un 32,2% no va poder establir-se l’origen. El 2025, fins al 28 de desembre, s’havien confirmat 397 casos de xarampió d’un total de 971 sospitosos, entre els quals s’inclouen 108 casos importats (principalment del Marroc i Romania).
