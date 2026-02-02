El 2025
Barcelona imposa més de 10.000 multes en un any per circular sense casc en patinet elèctric
Els morts en accidents de trànsit es mantenen en 11, la mateixa xifra que l’any passat
Barcelona sanciona des del febrer passat els patinets i bicis que incompleixin la nova ordenança
Barcelona prohibeix circular en patinet per la vorera i amb bicicleta per la vorera tret de si es va amb menors
Judith Cutrona
Quan es compleix un any de l’entrada en vigor de la nova ordenança de circulació de Barcelona, l’Ajuntament ha fet públic el balanç del primer any d’aplicació, inclòs en l’informe de sinistralitat del 2025. La regulació va suposar un enduriment de la normativa per a patinets elèctrics i bicicletes, amb dues mesures clau: l’obligatorietat d’utilitzar el casc per als vehicles de mobilitat personal (VMP) i la prohibició que tant aquests com les bicicletes circulin per les voreres. Dotze mesos després, la Guàrdia Urbana ha imposat més de 10.000 sancions per circular sense casc en patinet elèctric.
PRINCIPALS SANCIONS A VEHICLES DE MOBILITAT PERSONAL QUE AFECTEN LA SEGURETAT VIÀRIA
En total, durant l’últim any es van interposar 20.902 denúncies a vehicles de mobilitat personal, cosa que suposa un increment del 34,7 % respecte al 2024. Aquest augment s’explica, en gran part, per les sancions per no portar casc. De les 20.902 denúncies, 10.164 són per aquesta raó. Tot i que aquesta és la majoritària, també hi ha altres casuístiques, com saltar-se el semàfor, circular escoltant música o amb més persones de les permeses en un mateix vehicle.
El nombre de denúncies també ha crescut significativament quant a les bicicletes. El 2025 es van tramitar 20.008 sancions a ciclistes,un 30,9% més que en els dos anys anteriors. L’increment es deu principalment a l’augment de les multes per estacionament indegut de bicicletes, que han passat de 1.816 a 5.790. També s’ha de tenir en compte que l’ús de la bici ha pujat a la ciutat.
Segons aclareixen fonts municipals, aquest increment no implica necessàriament que hi hagi més bicicletes mal estacionades, sinó que respon, en gran part, a l’augment de les sancions als sistemes de bicicleta compartida, en què l’administració sí que té accés a les dades necessàries per comprovar l’estacionament indegut i tramitar la multa.
Un «gran canvi»
La primera tinenta d’alcaldia, Laia Bonet, ha destacat el «gran canvi» que ha suposat la nova ordenança de circulació, ja que han detectat una «millora de comportament». En roda de premsa al costat del tinent d’alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, i l’intendent major de Trànsit de la Guàrdia Urbana, Ricardo Salas, s’ha referit especialment a l’«alliberament de les voreres». «Això ha tingut un impacte molt positiu», ha remarcat.
Segons la responsable de l’àrea de Mobilitat, la prohibició de circular per les voreres ha reduït el risc d’accidents, un factor que podria explicar el descens de la sinistralitat dels patinets (559, un 8% menys) i l’augment dels accidents amb bicicleta (873, un 11% més). Bonet ha assenyalat que mentre l’ús de la bicicleta ha augmentat a la ciutat, el patinet està ara subjecte a més restriccions, com també la prohibició en el transport públic.
Escenari «de contenció»
Quant als accidents de trànsit, el 2025 es va registrar un escenari «de contenció» respecte a l’any anterior. Hi va haver 12.702 accidents, en els quals 11 persones van perdre la vida (cinc vianants, cinc motoristes i un ciclista), la mateixa xifra que el 2024. A més, es van comptabilitzar 8.566 persones ferides, un 0,99% més que l’any anterior. D’aquestes, 8.320 van patir ferides lleus i 246, ferides greus.
Batlle ha remarcat una dada «important»: els motoristes continuen sent el col·lectiu amb més nombre de ferits greus. Dels 246 casos registrats, 161 corresponien a conductors de vehicles i, d’aquests, més del 78% eren motoristes (126).
El tinent d’alcaldia ha insistit en la necessitat de sensibilitzar la ciutadania, ja que ha assenyalat que el 2026 no ha començat bé perquè s’han registrat dues víctimes en accidents de trànsit al gener, un motorista i un ciclista. «Hem de continuar protegint i treballant per conscienciar», ha dit.
Un 34,8% dels vehicles implicats en el total d’accidents eren turismes per un 32,2% de motocicletes, i la gran majoria van ser produïts per causes directes, com no parar atenció a la conducció (1.595), no respectar la distància (969) o fer girs indeguts (759), mentre que en menor mesura van ser induïts per causes indirectes, com l’alcoholèmia (167), el mal estat de les carreteres (54) o l’excés de velocitat (30).
Cinc persones al dia condueixen sense carnet
L’any passat es van registrar 358.285 denúncies de trànsit a la ciutat, la majoria per excés de velocitat detectat per radars fixos i mòbils (262.951). A aquestes els van seguir les sancions per alcoholèmia (44.445), saltar-se semàfors (15.383) i distraccions al volant, com l’ús del mòbil (13.642).
A més, es van interposar 5.634 denúncies per consum de drogues, així com 5.878 per girs indeguts. D’altra banda, es van comptabilitzar 1.647 denúncies per circular sense carnet de conduir –es van comptabilitzar cinc persones al dia conduint sense carnet– i 414 per no respectar passos de vianants.
A partir del conjunt d’accidents registrats, la Guàrdia Urbana ha identificat 22 zones de risc a la ciutat –aquelles amb més de 10 sinistres amb ferits–, entre les quals destaquen encreuaments com la Gran Via amb Selva de Mar (18), passeig de Gràcia amb Aragó (16), Gran Via amb Sardenya (14) i Diagonal amb Capità Arenas i Aragó amb Pau Claris, tots dos amb 13 casos.
