La consellera Esther Niubó estarà unes setmanes de baixa mèdica
H. L.
La consellera d’Educació i Formació Professional (FP), Esther Niubó, s’haurà de sotmetre a una intervenció quirúrgica durant els pròxims dies i a una recuperació posterior que l’obligarà a delegar la direcció del Departament durant algunes setmanes. Mentre duri el seu procediment mèdic, seran els tres secretaris del Departament –la secretària general, Teresa Sambola, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Giménez, i el secretari de Formació Professional, Francesc Roca– els que assumiran les decisions executives de la conselleria.
En referència a la suplència en l’exercici de les funcions de la consellera i a la representativitat del seu departament al Parlament de Catalunya, serà el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, qui assumirà aquestes funcions, com ho ha fet en l’absència del president Illa des del 18 de gener.
Niubó va explicar aquest diumenge a les xarxes socials que els últims dies li han estat fent "diverses proves mèdiques que, finalment, han determinat que necessita sotmetre’s a una intervenció quirúrgica", tot i que espera recuperar-se "com més aviat millor".
- Un monjo de Montserrat és nomenat abat del monestir italià de Santa Maria di Grottaferrata
- Nous despreniments tallen l'accés pel nord a la Cerdanya: 'la urgència és absoluta”
- Dos esquiadors morts després de ser arrossegats per una allau al Pirineu aragonès
- L’avís de José Ramón López, assessor fiscal: “Aprèn a rescatar un pla de pensions o perdràs molts diners”
- Els Bombers rescaten una dona que feia raquetes a Peguera
- Ampli desplegament a Artés per una persona amb una navalla al mig del carrer
- Una estudiant ferida crítica mentre nedava a la piscina de la UAB
- La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso