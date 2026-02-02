Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La consellera Esther Niubó estarà unes setmanes de baixa mèdica

La consellera Esther Niubó estarà unes setmanes de baixa mèdica / Albert Cadanet / ACN / ACN

H. L.

Barcelona

La consellera d’Educació i Formació Professional (FP), Esther Niubó, s’haurà de sotmetre a una intervenció quirúrgica durant els pròxims dies i a una recuperació posterior que l’obligarà a delegar la direcció del Departament durant algunes setmanes. Mentre duri el seu procediment mèdic, seran els tres secretaris del Departament –la secretària general, Teresa Sambola, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Giménez, i el secretari de Formació Professional, Francesc Roca– els que assumiran les decisions executives de la conselleria.

En referència a la suplència en l’exercici de les funcions de la consellera i a la representativitat del seu departament al Parlament de Catalunya, serà el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, qui assumirà aquestes funcions, com ho ha fet en l’absència del president Illa des del 18 de gener.

Niubó va explicar aquest diumenge a les xarxes socials que els últims dies li han estat fent "diverses proves mèdiques que, finalment, han determinat que necessita sotmetre’s a una intervenció quirúrgica", tot i que espera recuperar-se "com més aviat millor".

