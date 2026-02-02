Els nexes dels grans escàndols
La investigació del cas Koldo, com va passar al seu dia amb la Gürtel, reflecteix com els tentacles de les trames corruptes arriben molt més lluny del que es presumeix d’entrada.
Á. V.
Els tentacles de les trames de corrupció acostumen a arribar més lluny del que es presumeix en un primer moment. L’extensió real va quedant al descobert a mesura que avancen les indagacions, sorgeixen nous imputats i acaben apareixent connexions entre unes causes judicials i d’altres amb què no es comptava.
Algunes de les vinculacions són més o menys lògiques, perquè les diferents causes comparteixen un mateix nexe corruptor. Així és considerat Víctor de Aldama en el cas Koldo i és precisament qui uneix aquesta causa amb un dels nombrosos fraus en hidrocarburs que s’investiguen a l’Audiència Nacional, però també amb presumptes irregularitats d’adjudicacions d’obra pública en les quals ell no està imputat, però sí que ho està l’exsecretari d’Organització del PSOE Santos Cerdán.
D’altres relacions no deixen de sorprendre. Pocs es podien esperar que l’exmilitant socialista Leire Díez –investigada en l’anomenat cas Lampista, per haver buscat elements per desprestigiar el número dos de l’UCO, el tinent coronel Antonio Balas– acabés sent detinguda per presumptament haver manipulat adjudicacions d’obres públiques en el cas SEPI (Societat Estatal de Participacions Industrials).
I molt menys que aquest cas tornés a portar Koldo García, a través d’un dels detinguts en el mateix operatiu, Antxon Alonso, amic de l’exassessor de l’exministre José Luis Ábalos i del mateix Cerdán. Alonso, a qui deien el Guipuchi, estava ja imputat en el cas a què dona nom l’exassessor per les adjudicacions en les quals s’havia vist beneficiada l’empresa de la qual és administrador únic, Servinabar. El 2% que li proporcionava Acciona, amb què es presentava en UTE als diferents concursos, constituïa ni més ni menys que el 75% dels seus beneficis. Però, des que va esclatar el cas SEPI, també està investigat per les suposades manipulacions en adjudicació d’obra pública relacionades amb la SEPI.
De Correa a Aldama
Aquesta connexió, a més, reforça el vincle que Leire Díez, com a mínim, aparentava tenir amb Cerdán. La lampista deia actuar en nom de l’exdirigent del PSOE per buscar elements que desacreditessin el tinent coronel Balas i certs fiscals, com el fiscal en cap d’Anticorrupció, Alejandro Luzón, o l’adscrit al 3%, José Grinda. El tercer detingut en el mateix dispositiu policial va ser Vicente Fernández Guerrero, que va presidir la societat pública abans d’haver de renunciar a l’ésser imputat pel cas Aznalcóllar, en què finalment va resultar absolt.
El cas d’Aldama recorda el de Francisco Correa, quan la corrupció més perseguida judicialment era la comesa a través de les administracions del PP, que adjudicaven a les seves empreses a canvi de comissions i regals. En el que no coincideixen els dos considerats "nexes corruptors" és en l’estratègia de defensa. Mentre que Aldama ha iniciat una col·laboració amb la justícia tot just saber-se descobert i passar uns mesos a la presó, Correa no va començar a fer-ho fins a la seva primera condemna i una vegada ja declarada ferma. L’estratègia d’Aldama ja li ha començat a donar fruits i la petició fiscal en la primera peça del cas Koldo que es jutjarà es limita a set anys de presó, una xifra molt menor que els 24 a què s’enfrontarà Ábalos i els 19 i mig de Koldo.
Aldama va apuntalar les acusacions contra Ábalos i Koldo al reconèixer que va buscar el seu suport a canvi de regals, com un xalet a La Alcaidesa i un pis al madrileny passeig de la Castellana, per al primer, i 10.000 euros mensuals, per al segon. Comptava, a canvi, amb el suport a totes les seves gestions, des de la venda de mascaretes per a Soluciones de Gestión fins a aconseguir una llicència d’hidrocarburs perquè Villafuel pogués operar.
A més, Ábalos i Koldo estan sent investigats per irregularitats en les adjudicacions d’obra, tant en aquelles en què l’empresari es veia beneficiat, com també per les que està imputat Cerdán. El jutge Leopoldo Puente va separar la investigació en dues peces, per investigar, d’una banda, les pràctiques a què va contribuir Aldama, com la compra de mascaretes i, de l’altra, les que fan referència a l’eix navarrès, centrades en Acciona i Servinabar.
