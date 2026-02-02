González Amador, buscant el pacte
Ernesto Ekaizer
Les diligències en el cas de la causa d’Alberto González Amador, que és la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, estan paralitzades des que es va dictar la interlocutòria d’obertura de judici oral al setembre, una paràlisi que arriba també a la peça separada de corrupció en els negocis en les relacions de la parella d’Ayuso amb Fernando Camino, president de Quirón Prevención, i la seva dona, Gloria Carrasco. Per donar un impuls processal, les acusacions populars del PSOE i Més Madrid van presentar dos escrits el 16 de gener.
Ara bé: hi ha una raó que explicaria la paràlisi. Segons fonts jurídiques, es deuria al fet que la Fiscalia de Madrid i els acusats –González Amador i cinc particulars– han sol·licitat temps al jutge Antonio Viejo, nou titular del jutjat 19, per negociar un pacte de conformitat, possiblement per signar al març, que eviti celebrar el judici oral per dos delictes fiscals i d’altres (falsedat en document mercantil, falsedat comptable i grup criminal). Clar i català, per ressuscitar el pacte avortat el febrer i el març del 2024.
Ricardo Corzo Rodríguez, advocat de David Herrera Lobato, Agustín Carrillo Saborido i el seu germà José Miguel Carrillo Saborido, tots tres de la localitat d’Arahal, a la comarca de Morón i Marchena, província de Sevilla, va assenyalar a EL PERIÓDICO que ha arribat a un acord amb la Fiscalia de Madrid, en termes semblants al que s’havia negociat el 2024. "Un dels meus defensats hauria d’abonar multa i per als altres dos s’arxivarà el cas", va afirmar.
Hi ha un fet que va surfejar sense més atenció durant el judici contra el fiscal general de l’Estat, el novembre del 2025. I és que les negociacions entre Carlos Neira, en nom de González Amador, van continuar amb la Fiscalia de Madrid malgrat el fet que la parella d’Ayuso va interposar una querella contra el fiscal general de l’Estat, Álvaro García Ortiz, a primers d’abril del 2024. L’acusava de revelar la dada reservada del correu de Neira a la Fiscalia del 2 de febrer del 2024, en què reconeixia haver comès dos delictes fiscals. La querella de González Amador va ser admesa pel jutjat 28 de Madrid, que, al seu torn, va sol·licitar per exposició raonada al Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) investigar García Ortiz. El TSJM la va admetre a primers de maig del 2024 i al juliol la va cursar a la Sala Penal del Tribunal Suprem.
Enmig d’aquest enfrontament i la batalla mediàtica i política que va protagonitzar Miguel Ángel Rodríguez (MÁR), cap de gabinet de la presidència de la Comunitat de Madrid, Neira va seguir les seves converses amb la Fiscalia de Madrid, segons les fonts coneixedores, el juny del 2024 es va poder arribar a un acord.
Acord avortat
Però la presentació d’una denúncia per corrupció en els negocis contra la parella d’Ayuso al jutjat d’instrucció 19, que ampliava la querella de la Fiscalia de Madrid pels dos delictes fiscals, va avortar el pacte el juny del 2024. L’advocat de González Amador posava com a condició per arribar a l’acord incloure l’arxiu d’aquesta nova peça que indagava operacions de González Amador amb Fernando Camino, president de Quirón Prevención, i la seva dona, Gloria Carrasco. En aquesta peça també s’investigava la compra de l’àtic que va adquirir la parella d’Ayuso per 955.000 euros situat sobre del pis en què tots dos viuen, al barri madrileny de Chamberí.
Després de la victòria de Díaz Ayuso-MÁR-González Amador amb la sentència condemnatòria dictada pel Tribunal Suprem contra el fiscal general de l’Estat el 20 de novembre del 2025 (pena d’inhabilitació de dos anys per a exercici del càrrec, multa de 7.200 euros, costes i una indemnització de 10.000 euros per mal moral), semblava obrir-se la promesa de Díaz Ayuso que la seva parella estava disposat a anar a judici. Però no ho sembla.
