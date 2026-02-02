Una granja restaurant esquiva un blindatge mediambiental
Manuel Arenas
El pla urbanístic que delimita els usos del sòl del Parc Natural de Collserola, el gran pulmó de Barcelona, contemplava que la granja restaurant Can Castellví, ubicada en el terme municipal de Molins de Rei (Baix Llobregat), estava situada a terra no urbanitzable. Una categoria que entra en conflicte amb la realitat actual de la finca, completament urbanitzada i amb una explotació econòmica a ple rendiment. Després de la impugnació dels propietaris contra la corresponent modificació puntual del Pla General Metropolità (PGM) en relació a l’àmbit del Parc Natural de Collserola, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) sentencia ara que el blindatge mediambiental de Collserola sobre la finca Can Castellví no estava justificat.
La sentència del TSJC, del desembre passat i a què ha tingut accés EL PERIÓDICO, declara la nul·litat de ple dret de l’esmentat pla urbanístic únicament referent a la finca Can Castellví. Els jutges creuen que la granja restaurant on s’ubica pugui esquivar de moment la protecció mediambiental de Collserola per dos motius. Primer, perquè entenen que no queda justificat que s’ubiqui a un terra no urbanitzable. I, en segon lloc, perquè també observen "mancat de justificació" el fet que s’exclogui a la finca Can Castellví del catàleg de masies protegides.
"Plenament urbanitzada"
La classificació com a terra no urbanitzable, segons el text normatiu, s’atribueix a enclavaments que, "per valors ecològics o característiques físiques, han de formar part del sistema d’espais lliures amb l’objectiu de preservar la biodiversitat i els processos ecològics" de Collserola. No obstant, els propietaris de Can Castellví defensaven estar ubicats en un terra urbanitzable ja que la realitat de la seva finca és de "plenament urbanitzada i consolidada".
Subscriu-te per seguir llegint
- Un monjo de Montserrat és nomenat abat del monestir italià de Santa Maria di Grottaferrata
- Nous despreniments tallen l'accés pel nord a la Cerdanya: 'la urgència és absoluta”
- Dos esquiadors morts després de ser arrossegats per una allau al Pirineu aragonès
- L’avís de José Ramón López, assessor fiscal: “Aprèn a rescatar un pla de pensions o perdràs molts diners”
- Els Bombers rescaten una dona que feia raquetes a Peguera
- Ampli desplegament a Artés per una persona amb una navalla al mig del carrer
- Una estudiant ferida crítica mentre nedava a la piscina de la UAB
- La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso