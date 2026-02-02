Guarderia per als adults
Et quedes de pedra. Com si acabessis de veure un tren de Rodalies arribant a l’hora. Aquí t’ofereixen un got de vi entre retoladors, ceres Manley, cartolines en blanc i plastilines a punt per masegar. Hi ha una taula sencera plena de coses per emportar-se a les mans amb l’ànsia d’un nen: clicks de Playmobil, capsetes de Lego, ¿què és això que brilla? Fins i tot compten amb una farmaciola per obrir en cas d’estrès crònic. Aquest és un lloc –inciten– per pensar amb les mans. Una escola bressol per als adults.
Acaba d’obrir aquest gener a Barcelona: Garage Café (Sant Elm, 15). És un antic garatge de motos de la Barceloneta. S’ha convertit en un gimnàs per a la curiositat: així l’anomena la seva ideòloga. "Pensa-ho com un estudi creatiu disfressat de cafeteria", apunta. "Un espai de joc creatiu per a adults. Un lloc per entrenar la intuïció, l’expressió, la imaginació". Aquí un esprem la creativitat més que Donald Trump buscant excuses per apropiar-se de Groenlàndia.
Marta Ordeig, 36 anys. Cal prendre una biodramina per escoltar el seu currículum. Fa una dècada que va muntar el Landscape Film Festival a Barcelona i Berlín: desafiaven a produir curtmetratges amb desconeguts en dues setmanes. "Va ser una bogeria però era difícil de monetitzar", recorda. El seu compte del banc es va quedar buit i va acabar mudant-se a Silicon Valley.
"Va ser la cosa més random del planeta arribar allà", riu. Va trobar l’oferta a Instagram i a la setmana següent ja treballava en una hacker house de Palo Alto. "Imagina’t com un hostal amb habitacions amb lliteres –compara–, però per a emprenedors". Típica casa americana amb un garatge on s’inventen idees milionàries. Allà se li va tornar a encendre la bombeta. ¿Per què no ajuntem Hollywood amb Silicon Valley? I així va néixer el laboratori d’innovació amb què s’ha guanyat la vida els últims 8 anys: Garage Stories. ¿El seu objectiu? "Aconseguir que gent que no es coneix de res –resumeix la Marta– aconsegueixi sumar-se a ells mateixos".
"En comptes de perseguir l’èxit –ofereix ara a la seva web–, t’ajudem a obtenir satisfacció treballant en el teu projecte més significatiu: tu mateix". Ara el que pretén és ajudar a desenvolupar passions en comptes de start-ups. "Traça el teu futur. Construeix una marca. Crea una cosa rara. O simplement fes un desastre a propòsit –dona opcions–. Explica’ns què vols explorar. I si encara no ho saps, t’ajudarem a trobar la teva espurna".
No és un coworking –es desmarca–. No és teràpia. No és un club de lleure. "Volia crear un espai –assenyala la Marta– amb l’energia d’aquell garatge de Silicon Valley". Una guarderia per als adults. "Un lloc per reconnectar amb fer pel plaer de fer, com la canalla, que fan una cosa per fer-la i prou".
"Dibuixa el futur", trenca el gel la Marta. I et quedes amb cara de mem davant de la cartolina blanca. Tot just un minut. De seguida agafes un boli, un parell de retoladors, ui, quant de temps sense tacar-te amb les ceres Manley. Treus suc a l’enginy amb el que tens a mà, com si fossis MacGyver. Acabes fent xurros de plastilina amb la facilitat d’un nen de 4 anys. Inventant gadgets futuristes amb clicks de Playmobil. "Fer servir les mans –assenteix al teu costat Almudena– activa la creativitat". Dit i fet: al cap de mitja hora apareixen sobre la taula comunal unes ulleres que destapen la veritat, un casc per reviure records, fins i tot un escàner psíquic en versió plastilina.
Espais de connexió
Avui hi ha una desena de persones al voltant de la taula de jocs. De Barcelona, l’Argentina, Colòmbia, Chicago. N’hi caben 12 com a màxim. "Que sigui petit –apunta la Marta– ajuda força a connectar". De seguida es crea ambient de club clandestí. Es fan confidències amb dibuixos infantils. Es comparteixen rotus i tisores com a la guarderia. "És el que tots busquem –esbufega en Cristian–: espais de connexió humana". Ho sap prou bé: una vegada al mes, anima algú qualsevol a pujar a un escenari a explicar històries personals. Un Sálvame Deluxe anònim: @storytellingbarcelona. El tema de febrer serà l’amor. Dia 25, al Noa Noa (Villarroel, 71).
El Garage Café funciona només des de fa un mes. El d’aquesta setmana ha sigut el seu segon esdeveniment. Han començat a llançar també reptes mensuals via app. Al febrer toca parlar del fracàs. Sense tocar ferro. Bad decisions make good stories és el lema del pròxim esdeveniment, l’11 de febrer. ‘Les males decisions fan bones històries’.
La idea és tenir el cafè garatge obert a partir de març, preveu la seva fundadora. Funcionarà com un club de socis (costarà 5-10 euros al mes). ¿Que per què necessitem ser creatius? "Perquè la creativitat –respon la Marta– ens ajuda a connectar amb els altres a través del que ens fa brillar".
- Un monjo de Montserrat és nomenat abat del monestir italià de Santa Maria di Grottaferrata
- Nous despreniments tallen l'accés pel nord a la Cerdanya: 'la urgència és absoluta”
- Dos esquiadors morts després de ser arrossegats per una allau al Pirineu aragonès
- L’avís de José Ramón López, assessor fiscal: “Aprèn a rescatar un pla de pensions o perdràs molts diners”
- Els Bombers rescaten una dona que feia raquetes a Peguera
- Ampli desplegament a Artés per una persona amb una navalla al mig del carrer
- Una estudiant ferida crítica mentre nedava a la piscina de la UAB
- La mare del nen assistit a Solsona diu que el van salvar els sanitaris, i no un mosso