La Guàrdia Civil busca el sospitós d’un homicidi a Olesa el 2005
Difon imatges clau per intentar identificar el possible autor del succés amb ajuda ciutadana abans que no prescrigui el delicte.
El Periódico
La Guàrdia Civil ha sol·licitat la col·laboració ciutadana per mirar d’identificar el possible autor de la mort violenta d’una dona de 38 anys el 2005, abans que no faci 20 anys del crim i el delicte prescrigui. Les restes de la dona van aparèixer el 6 d’agost d’aquell mateix any al paratge de Sant Pere Sacama, al terme municipal d’Olesa de Montserrat (Baix Llobregat). Per intentar aclarir el crim, el cos policial ha difós tres imatges clau: la víctima en vida, un home utilitzant la targeta en un caixer de Terrassa i un fragment de samarreta intervingut aquest febrer.
Va ser el 2005 quan es van localitzar restes humanes dins de diverses bosses de plàstic en una zona boscosa de Sant Pere Sacama. Els informes forenses van determinar que es tractava d’una dona d’entre 35 i 45 anys amb clars signes de mort violenta.
En un primer moment la víctima no va poder ser identificada, si bé el 2014, gràcies al programa Fènix d’identificació genètica de desapareguts, es va poder determinar que es tractava de Magdalena Mas Vilaltella, de 38 anys, veïna de Riudoms (Baix Camp), que havia desaparegut el 8 d’abril del 2005, i que va ser denunciada la desaparició a la comissaria de la Policia Nacional de Reus.
El Grup de Persones de la Unitat Orgànica de la Policia Judicial de la Guàrdia Civil a Barcelona ha mantingut diverses línies de treball per trobar els responsables. Una de les imatges ara difoses mostra una gravació d’un home retirant diners amb la targeta a Terrassa (Vallès Occidental).
