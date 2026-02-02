Noves ajudes
El Govern insta que els 730 municipis sense policia local tinguin càmeres per llegir matrícules
Catalunya desplega els lectors de matrícules en autopistes i carreteres en la lluita contra el crim organitzat
Interior obre una línia d’ajuts perquè cada ajuntament disposi d’aquesta videovigilància
Germán González
El Departament d’Interior ha iniciat una prova pilot perquè els municipis catalans sense policia local disposin de càmeres de videovigilància connectades al sistema Lectio, que permet llegir matrícules i saber quins vehicles passen per cada localitat. La consellera d’Interior, Núria Parlon, ha explicat que aquest sistema és una «eina complementària a la tasca» dels Mossos d’Esquadra, ja que permet tant activitats preventives com després que s’apliqui en la investigació contra el narcotràfic o les bandes de lladres organitzades. Els Mossos van fer el 2025 unes 162.000 consultes relacionades amb investigacions obertes al programa Lectio, segons la policia catalana.
Parlon ha explicat que s’obre una línia d’ajuts de 800.000 euros perquè els ajuntaments sense policia local instal·lin aquests lectors de matrícula o millorin els existents. Un requisit indispensable serà establir un conveni amb els Mossos perquè puguin accedir al Lectio. Actualment hi ha uns 65 municipis sense policia local que són dins d’aquest sistema, la majoria s’hi van apuntar entre el 2024 i el 2025, segons Interior.
La consellera ha explicat que en moltes juntes locals de seguretat municipals, els alcaldes d’ajuntaments petits en població però amb gran extensió de territori els van explicar la inseguretat per robatoris dins de domicilis en urbanitzacions aïllades. Per això ha remarcat que la instal·lació d’aquesta videovigilància pot ajudar a resoldre aquests delictes a més de tenir un efecte dissuasori.
Després de la primera convocatòria de 800.000 euros, Interior té previst obrir-ne una altra d’uns 500.000 euros per a tots els municipis amb policia local. Cada ajuntament pot tenir un màxim de tres càmeres, amb un cost de 450 euros cada una. En aquest sentit poden rebre un màxim de 30.000 euros per a instal·lació i manteniment del sistema i després han de justificar la despesa davant la Generalitat.
L’administració catalana també s’ha compromès a simplificar la tramitació burocràtica per a aquesta instal·lació. El sistema Lectio ofereix dades de les matrícules dels cotxes que entren i surten de cada població però no informació dels ocupants, ja que ha de complir la normativa de protecció de dades.
Dels 945 municipis que hi ha a Catalunya 730 no disposen de policia local. En 65 està instal·lat el sistema Lectio, que ofereix «informació qualitativa» als Mossos per resoldre delictes de bandes organitzades que tenen molta mobilitat per tot el territori. Parlon ha assenyalat que es tracta d’una «eina robusta per a investigació i mesures dissuasives». La intenció d’Interior és ampliar el sistema a la majoria de municipis possibles i crear una xarxa que permeti millorar la seguretat. Per això, també s’instal·la en autopistes i vies ràpides.
- Un monjo de Montserrat és nomenat abat del monestir italià de Santa Maria di Grottaferrata
- Nous despreniments tallen l'accés pel nord a la Cerdanya: 'la urgència és absoluta”
- Troben mort un home a Moià després de tota una nit de recerca
- Ampli desplegament a Artés per una persona amb una navalla al mig del carrer
- Rescaten una persona que s'havia perdut caminant pel massís de Montserrat, a Collbató
- Ana Aznar, psicòloga: «No cal que el nen dormi enganxat a tu per desenvolupar vincle afectiu».
- «Hi ha joves amb una barreja de ràbies acumulades que ningú ha volgut escoltar»
- Confirmada la pena de 15 anys de presó per a l'home acusat de ferir a trets un regidor de Sant Jaume de Frontanyà