L’estació de metro de l’L5 Congrés passa a dir-se Congrés-Indians

La decisió es va prendre el 2022, però no s’ha aplicat fins ara. Collboni i el veïnat ho van celebrar dissabte amb un acte popular al barri.

L’estació de metro de l’L5 Congrés passa a dir-se Congrés-Indians / Europa Press

El Periódico

Barcelona

L’estació de metro de Congrés de l’L5 de Barcelona ha ampliat el seu nom i a partir d’ara passa a dir-se Congrés-Indians. La nova nomenclatura és una reivindicació dels veïns del barri del Congrés i els Indians des de fa temps i dissabte passat es va celebrar una festa per oficialitzar aquest canvi. A l’esdeveniment hi van assistir l’alcalde, Jaume Collboni, i la regidora del districte de Sant Andreu, Marta Villanueva. Els rètols de la parada de suburbà ja porten el nou nom.

Aprovació de l’ATM

L’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) va decidir l’any 2022 que algunes estacions de metro i de tren canviarien de nom i la del Congrés va ser una de les escollides.

El Congrés i els Indians és un barri format pels blocs de pisos aixecats durant el franquisme per acollir el 35è Congrés Eucarístic del 1952 i l’anomenat barri dels Indians, format per un conjunt d’illes d’indians que s’havien enriquit a Amèrica i que van aixecar torres i vivendes a prop del passeig de Maragall.

Un altre cas podria seguir l’exemple. L’Ajuntament es va comprometre divendres passat a estudiar la possibilitat de rebatejar les parades de metro, autobús i tramvia de Glòries com a Glòries Catalanes, d’acord amb el nom original de la plaça.

