Leire Díez va mostrar gravacions de Villarejo a dirigents del PSOE
Cerdán i Hernando declaren com a testimonis per explicar la trobada amb l’exmilitant i l’empresari Pérez Dolset
Tono Calleja Flórez
L’actual secretari d’Estat de Telecomunicacions i Infraestructura Digitals, Antonio Hernando, i l’exsecretari d’Organització del PSOE, Santos Cerdán, van sentir diverses gravacions fetes pel comissari jubilat José Manuel Villarejo en les reunions que van mantenir l’abril del 2025 amb l’empresari Javier Pérez Dolset i amb l’exmilitant d’aquest partit Leire Díez, segons expliquen fonts presents en les trobades a EL PERIÓDICO.
En concret, es tractaria com a mínim d’un àudio de l’exsecretària general del PP María Dolores de Cospedal, "donant indicacions", i un altre de l’expresidenta del Partit Popular de Catalunya i actualment diputada de la formació conservadora a l’Assemblea de Madrid, Alícia Sánchez-Camacho, tot i que les fonts consultades asseguren que en total haurien sigut fins a tres gravacions del comissari jubilat les que van ser escoltades. Segons aquesta versió, evidenciaven que els socialistes "també van ser víctimes" de les activitats de l’excomandament policial.
Tant Hernando com Cerdán estan citats avui a declarar com a testimonis pel jutge Arturo Zamarriego, que investiga el cas Leire Díez. De manera recent, ha decidit expulsar com a acusacions particulars l’exjutge de l’Audiència Nacional Manuel García Castellón i el comissionista de les mascaretes Víctor de Aldama. L’instructor també ha rebutjat assumir la querella que va interposar l’associació Hazte Oír per les suposades activitats de l’exmilitant del PSOE en el cas de David Sánchez, germà del president del Govern, Pedro Sánchez. En la primera de les reunions a Ferraz, que hauria durat uns 40 minuts, no solament hi haurien participat Cerdán i Hernando, que llavors era director adjunt del gabinet de la Presidència del Govern, sinó que també hi van ser el llavors director de Comunicació del PSOE, Ion Antolín, i el qui va ser exnúmero dos de Santos Cerdán a la secretaria d’Organització del PSOE i actual secretari de Política Municipal socialista, Juan Francisco Serrano.
Confirmat per Serrano
Precisament, amb motiu de la comissió d’investigació que se celebra al Senat sobre el cas Koldo, Serrano va confirmar la trobada amb Leire Díez. Es va produir l’abril del 2024, quan aquesta es va presentar a Ferraz com a militant del partit i periodista per mostrar "un àudio del senyor Villarejo que afectava el PSOE". En total haurien sigut set les persones que es van reunir mentre Pedro Sánchez es prenia un període de reflexió després d’obrir-se una causa penal contra la seva dona, Begoña Gómez. Juntament amb els quatre socialistes –Cerdán, Hernando, Antolín i Serrano–, hi van ser la mateixa Leire Díez, l’empresari Pérez Dolset i una periodista, traspassada recentment.
Les fonts consultades relaten que es va tractar d’una reunió de feina, que va acceptar Cerdán, ja que Leire Díez i Pérez Dolset asseguraven que tenien informació sobre actuacions de Villarejo i de càrrecs del PP que afectaven el PSOE, sobretot a Andalusia. Així, havien reunit àudios i documents relatius a casos de corrupció, com ara Astapa, relatiu a l’Ajuntament d’Estepona (Màlaga), i que es va saldar amb condemnes menors.
Un altre procediment que va ser al·ludit en la reunió de Ferraz va ser el cas Isofotón. Era rellevant, atès que la Fiscalia Anticorrupció va assenyalar els ministres María Jesús Montero i Luis Planas, com a antics consellers andalusos de Salut i Agricultura, Pesca i Medi Ambient, que van concedir el 2012 una ajuda de 8,3 milions a aquesta empresa.
