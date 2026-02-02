Les festes de Santa Eulàlia faran una picada d’ullet al Carnaval
Els actes patronals inclouran una manifestació inèdita de cultura popular: una cercavila per celebrar el 425è aniversari dels Gegants del Pi, en ple superpont de febrer.
Meritxell M. Pauné
Les festes de Santa Eulàlia de Barcelona coincideixen de ple aquest 2026 amb el Carnaval: totes dues arrencaran el dijous 12 de febrer i ompliran la ciutat d’actes durant aquest cap de setmana, quan a més moltes parelles també celebren Sant Valentí. Un triplet festiu que porta de propina un dilluns festiu a moltes escoles de la ciutat. Aquest superpont comporta uns reptes organitzatius i de gestió de fluxos, però també d’oportunitats. Així, l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) mantindrà tota la programació i fins i tot introduirà una petita picada d’ullet cap a la festa major d’hivern.
La diada de la petita patrona barcelonina es concentrarà al barri Gòtic, com és habitual. Arrencarà amb la tradicional cercavila de la Gegantona Laia a les nou del matí, seguit de la col·locació de la bandera al balcó consistorial. El plat fort arribarà a partir de les 18.30 hores amb la Passejada de les Laies: una desfilada només de gegantes, que per un dia deixen els seus companys de costat i copien el nom a l’homenatjada. Sortiran del Palau de la Virreina, malgrat les obres de la Rambla, pararan a la plaça de Sant Josep Oriol i la baixada de Santa Eulàlia i acabaran a la plaça de Sant Jaume amb una sorpresa.
Toc final amb taronjada
Després del cercaviles, avança l’ICUB a EL PERIÓDICO, els gegants del Carnaval, l’Hereu i la Borda, es perdran la rua per fer a Ciutat Vella "el seu ball tradicional de l’Arribo, aquesta vegada amb la interpretació a càrrec de la Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona". El toc serà una taronjada carnavalera a la plaça Sant Jaume: gegantes i públic ballaran sota una pluja de paperets i globus taronges.
És tracta d’una activitat que durant el mandat de Xavier Trias es va incorporar al Carnaval en record de les festes del segle XVII a la ciutat, com a activitat singular de la festa a Barcelona. Durant l’última dècada ha perdut protagonisme, però s’ha mantingut cada any en el programa d’actes.
Més o menys a la mateixa hora, però al barri de Sants, es celebrarà una altra taronjada, la del Carnaval de veritat. I és que l’Ajuntament de Barcelona torna a apostar aquesta edició per descentralitzar el Arribo del rei Carnestoltes, la reina Belluga i tot el seu seguici, que prendran el carrer de Sants amb el seu espectacle de disfresses, música i gresca.
La festa major hivernal prosseguirà tres dies més. Divendres hi haurà rutes històriques, un concert d’escoles municipals de música i els protocols solemnes de l’Àliga de la Ciutat. A la nit, una actuació de La Coixinera a la plaça Sant Jaume que aporta el festival Tradicionàrius i per descomptat els concerts (Bigwé, Flashy Ice Cream, Les Que Faltaband, Soumeya) i activitats reivindicatives de la Lali Jove al voltant de l’avinguda de la Catedral.
Dissabte hi haurà una trobada de bastons i una cercavila especial per a gegants d’escoles a les 10.00 hores, així com sardanes i esbarts al migdia. A la tarda, sortiran a desfilar els gegants infantils de les colles barcelonines i a partir de les 17.00 hores ressonessin els tabalers com a antesala del Correfoc, que començarà a les 20.00 hores a la plaça Reial. Diumenge serà el torn dels Falcons (10.00 hores, plaça de Sant Jaume) i el Seguici de Santa Eulàlia amb tots els gegants de Ciutat Vella (de 10.oo a 14.00 hores), que donaran pas a la Diada Castellera que es reunirà a la plaça de Sant Jaume les vuit colles locals.
Aniversari i festa
El final de festa serà una activitat inèdita per celebrar el 425è aniversari dels mítics Gegants del Pi. Serà, diu l’ICUB, "una cercavila única" amb bona part dels elements festius documentats que el 1601 van participar en les Festes de Canonització de Sant Ramon de Penyafort. S’hi afegiran figures convidades de Tarragona, Vilafranca, Reus, Lleida i Mataró. Recorreran el Gòtic de les 17.30 a les 19.00 hores, amb la plaça del Pi com a punt d’inici. Acabaran a la plaça Sant Jaume, on la Banda Simfònica Roquetes-Nou Barris tancarà el programa amb un concert de gran format.
