El Prat estrena un macroprojecte de vivenda cooperativa
Gairebé 90 famílies han aconseguit per sorteig algun dels 101 pisos de lloguer assequible, en la promoció més nombrosa mitjançant aquesta modalitat a Catalunya.
El Periódico
El projecte de 101 vivendes de lloguer assequible i cooperatiu promogut per la Cooperativa Obrera de Vivendes (COV), en col·laboració amb l’Ajuntament del Prat de Llobregat (Baix Llobregat), va arribar aquest dissabte passat a la seva fase final amb la inauguració i l’entrega de les claus dels pisos als seus habitants.
En total, 89 famílies han sigut adjudicatàries d’alguna vivenda i s’han integrat a la COV coma persones sòcies. Les 12 vivendes restants formen part d’un conveni específic i seran gestionades per l’empresa municipal Prat Espais. Dues d’aquestes vivendes s’adjudiquen a la cooperativa COOUFAR, que constituirà una comunitat inclusiva per a persones amb discapacitat intel·lectual que s’integrin en el projecte de la COV.
L’Ajuntament del Prat va assegurar en un comunicat que aquest projecte, localitzat al passatge de Rosa Sensat, és el més important d’aquest tipus a Catalunya, on la gestió es fa de manera integral des d’una cooperativa i, d’acord amb el govern municipal, demostra que es pot fer vivenda de lloguer en el marc de la promoció i gestió cooperativa. El consistori va apuntar que aquesta promoció forma part d’un gran projecte de dues promocions més que encara estan en marxa. Quan es finalitzin, s’arribaran als 300 pisos. En aquest cas, les persones que han accedit a alguna vivenda no han hagut de fer cap tipus d’inversió inicial, que situa la iniciativa com un "exemple únic" a Catalunya, "reflex de l’esforç de la COV perquè cap família quedi exclosa per tenir baixos ingressos o manca d’estalvis".
Patrimoni local
La COV forma part de la vida del Prat de Llobregat des de la seva fundació el 1962. Es va crear per donar resposta a les necessitats de vivenda de les persones que arribaven al Prat a la recerca de feina a les zones industrials al voltant de Barcelona. El besavi d’Alan García en va ser un dels socis fundadors, i la seva àvia també en va formar part. El 2025, més de 60 anys després, García va aconseguir l’últim pis en sorteig de la iniciativa, el mateix dia del seu aniversari: "La meva dona i jo vam sortir plorant del sorteig, va ser un moment molt emocionant després de tres anys seguint el projecte", declara l’afortunat, que dissabte va rebre les claus del seu nou pis de dues habitacions, el principi del seu nou "projecte de vida". "Feia falta un projecte així per impulsar el municipi i ajudar les persones joves", afegeix..
Una altra de les noves veïnes és Jennifer Pacheco, que també habitarà un dels pisos que té dues habitacions: "Quan va sortir el meu número no m’ho podia creure, va ser com si m’hagués tocat la loteria", recorda. Mónica Luque és una altra de les afortunades, el seu pare sempre ha estat molt vinculat a la COV i, de fet, va ser convidat perquè col·loqués la primera pedra del projecte: "Vull seguir els passos del meu pare i continuar-hi involucrada, la COV és el llegat que ell m’ha deixat", destaca.
La promoció es desenvolupa en 9.860 metres quadrats d’edificabilitat sobre un solar públic de 3.300 cedit per l’Ajuntament del Prat, i amb un pressupost d’uns 18 milions d’euros. Totes les vivendes tenen qualificació energètica A, gràcies als sistemes d’aerotèrmia comunitària, l’optimització tèrmica i la ventilació creuada. El conjunt incorpora terrasses àmplies i múltiples espais comunitaris que reforcen la vida compartida. Al soterrani se situen les 110 places d’aparcament, 69 trasters i les sales tècniques. Les vivendes, d’un a quatre dormitoris, tenen distribucions generoses, passadissos mínims i cuines obertes que optimitzen l’espai útil.
Es tracta d’"un model de lloguer cooperatiu que reforça el valor de la vivenda com a bé d’ús i que posa en el centre la comunitat, la convivència i la responsabilitat compartida, una fita molt rellevant a Catalunya, va declarar l’Ajuntament del Prat de Llobregat en l’entrega, "després d’anys de treball, adaptacions i esforç col·lectiu i que consolida un model de vivenda estable, cooperatiu i arrelat al territori, defensant que la vivenda és un dret i no un producte especulatiu".
El projecte compta amb el suport financer de l’Institut Català de Finances i disfruta d’una bonificació del cost financer per part de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. També ha rebut una subvenció específica del Departament de Territori i ajudes de l’Institut Català de l’Energia relacionades amb sistemes d’autoconsum amb fonts d’energia i sistemes tèrmics renovables. El finançament compta amb aportacions essencials de la cooperativa de serveis financers ètics i solidaris Coop57 i també de la banca cooperativa Fiare Banca Ética, i es completa amb recursos propis de la COV.
