Rodalies continuarà amb 10 trams en bus i 180 punts a menys velocitat
Renfe va notificar ahir al vespre que el servei no podria reprendre avui la normalitat, com s’havia compromès el Govern. De les vies afectades només es recupera l’R11 entre Figueres i Portbou.
Helena López
Tretze dies després que el 20 de gener un tren de l’R4 descarrilés a Gelida a causa de l’esllavissada d’un mur de contenció, provoqués la mort d’un jove maquinista en pràctiques i mostrés el col·lapse d’una xarxa de Rodalies obsoleta que des de fa anys és al límit, els trens havien de tornar aquest dilluns a una relativa "normalitat", segons es va comprometre el Govern dimarts. Però passades les nou del vespre d’ahir, Renfe va informar que el servei avui continuarà fent-se amb autobús en 10 trams per talls que encara afecten gairebé totes les línies.
Una no-normalitat que, a més, estarà marcada pels retards que provocaran els gairebé 180 punts en què els maquinistes hauran de reduir la velocitat, cosa que representa una vintena més que els que hi havia fixats la setmana passada, en què es van multiplicar les actuacions per reparar deficiències en la infraestructura.
De moment, les afectacions més grans es concentraran en punts com Cunit, Vilanova i la Geltrú, Garraf, Castelldefels, estació de França, el Clot, Cerdanyola del Vallès i Montcada.
Les conseqüències d’aquestes limitacions de velocitat no són únicament els retards, sinó que amb la contínua acumulació de les demores s’acaben suprimint trens, fet que els usuaris de Rodalies pateixen des de fa anys. El Govern preveia que només continués tallat el tram de l’accident (i els que ja estaven en obres abans de la tragèdia), però el conseller de Presidència, Albert Dalmau, ja va matisar dissabte aquest compromís i es va limitar a assegurar que dilluns estaria "garantida la mobilitat", amb trens o autobusos com a servei alternatiu i va donar per fet que aquesta setmana encara no serien operatius tots els trams.
Treballs en 31 localitzacions
Adif va informar ahir a la tarda que "es treballa simultàniament en 31 punts de la xarxa, i s’incorporen noves actuacions en funció de les inspeccions en punts on se n’ha determinat la necessitat i s’han acabat les que ja estaven en curs". En total, es porten ja més de 400 revisions en trinxeres, talussos, túnels, ponts, plataformes, vies i d’altres estructures.
Més tard Renfe va confirmar que els talls seguiran a l’R1 entre Blanes i Maçanet, l’R4 entre Sant Sadurní i Martorell, l’R8 entre Martorell i Mollet Sant Fost, l’R14 entre Reus i Vinaixa, l’RL4 entre Cervera i Manresa, l’R15 entre Reus i Riba-roja, més els que estaven en obres. Només es recupera el tram de l’R11 entre Figueres i Portbou, afectat el cap de setmana.
