El bloqueig de trens paralitza el 80% del trànsit internacional de mercaderies
Des del dia 21 de gener fins ahir, per la línia que connecta el port de Barcelona amb Perpinyà només han pogut circular 33 dels 155 combois previstos.
Glòria Ayuso
El bloqueig ferroviari a Catalunya va acumulant repercussions dia rere dia, traduïdes en xifres que reflecteixen la magnitud de l’impacte sobre el transport internacional de mercaderies. LFP Perthus, la gestora de la línia que uneix Figueres i Perpinyà, per on circulen els trens procedents del port de Barcelona, assenyala que des del dia 21 –quan es va iniciar la crisi arran de l’accident mortal a l’R4 de Rodalies a Gelida– i fins a ahir al migdia haurien d’haver circulat 155 combois. No obstant, ja se n’havien suprimit 122 (el 80%) i només 33 havien pogut circular.
Aquests es corresponen únicament als combois amb origen i destí a la Llagosta, que poden evitar el túnel de Rubí, tancat des de l’endemà de l’accident de Gelida, un succés que ha trastocat per complet el trànsit ferroviari a Catalunya. Continuen sense sortida gran quantitat de mercaderies amb origen i destí França, Alemanya, Bèlgica, Polònia i Àustria.
La preocupació al Port de Barcelona cada dia va a més, com van admetre ahir des del node logístic marítim. Els tècnics estan intentant trobar i proposar solucions, ja que la connexió internacional a través de la línia de la costa en hores nocturnes no és en absolut suficient. Davant el bloqueig, i de manera immediata, les empreses estan redirigint les mercaderies al transport per carretera. Amb tot això, el sector del trànsit de mercaderies remarca que està en crisi una cosa essencial: aconseguir pujar al ferrocarril les mercaderies i els camions que circulen per l’AP-7 cap a la frontera.
"La situació és de caos", va explicar ahir Enric Ticó, president de la federació empresarial que representa els operadors logístics a Espanya, la Federació Espanyola de Transitaris (Feteia-Oltra). L’impacte de l’aturada arriba tant a petites com a mitjanes i grans empreses. La patronal, va afegir, rep consultes de manera continuada. "Estan afectades companyies del sector del cava, carni i agroalimentari, així com de l’automòbil, la siderúrgia i el transport de mercaderies perilloses. Són moltes i la situació és desesperant", va assegurar.
Ticó va lamentar la falta acumulada d’inversions d’Adif per posar al dia la infraestructura, malgrat les nombroses advertències fetes des de diferents sectors econòmics i empresarials. "És urgent resoldre aquest problema. Això afecta la reputació internacional del Port de Barcelona i tot el servei de transport de mercaderies", va assenyalar. En el costat francès, després de l’acumulació de trens de la setmana passada a l’estació de mercaderies de Le Soler, "si els combois no es dirigeixen a la Llagosta ja no els deixen accedir", van incidir des d’LFP Perthus.
Solució: via única a Rubí
Adif treballa per poder executar actuacions d’emergència al túnel de Rubí que permetin almenys la circulació en la via única. L’objectiu és que "tot i que no passin trens amb passatgers per aquest tram de la línia R8, sí que hi puguin passar els de mercaderies", van explicar fonts de la Generalitat.
En una obra licitada sota emergència, es treballa perquè durant aquesta setmana es pugui saber com fer els treballs de reparació i almenys conèixer quan es podrà restablir la circulació.
A aquest punt se suma també el tram de l’R4 afectat per l’accident de Gelida, que en aquest cas incapacita la circulació de mercaderies també cap a Tarragona, Saragossa i la resta de la Península. Aquí es treballa també per establir almenys una de les dues vies, a l’espera de com avancen les tasques sobre el mur i l’autopista que es duen a terme des de Carreteres de l’Estat.
En qualsevol cas, per les línies que Adif manté obertes entre Tarragona i Saragossa –R13, R14 i R15– sí que estan circulant trens operats per companyies ferroviàries com Captrain i Continental. En canvi, Renfe Mercancías i les empreses que lloguen locomotores a aquesta operadora no estan donant servei en aquests trajectes a causa de la negativa dels maquinistes a operar, segons indiquen fonts coneixedores de la situació.
