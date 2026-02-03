El director de Rodalies també serà el conseller delegat de l’empresa mixta
Òscar Playà conserva encara el lloc de director de Metro a Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), que mantindrà "dues o tres setmanes".
Cristina Buesa
El Govern va confirmar ahir que Òscar Playà serà el nou director de Rodalies de Catalunya, en substitució del cessat fa una setmana Josep Enric Garcia Alemany per la crisi ferroviària desencadenada després de la mort d’un maquinista en pràctiques a Gelida el 20 de gener. Amb la xarxa apedaçada i el servei a mig gas, la Conselleria de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha ratificat el nomenament en un comunicat, després que la setmana passada n’avancés l’anunci el secretari d’Estat, José Antonio Santano. Aquesta assumpció de les dues funcions respon a la voluntat d’"aplicar una nova governança de manera col·laborativa amb els treballadors i treballadores de l’empresa Renfe a Catalunya", segons el departament.
Fa menys d’un any, al març, va ser el Ministeri de Transports i Renfe els que van designar Garcia Alemany, que substituïa Antonio Carmona, que durant 12 mesos havia ocupat aquest lloc. No obstant, amb l’empresa mixta Rodalies de Catalunya acabada de crear, aquesta vegada ha sigut la Generalitat qui ha elegit Playà. No obstant, des de Territori han assegurat que la decisió s’ha pres "amb l’acceptació" tant de Transports com d’ERC, soci de legislatura del Govern i que els acompanya en el disseny de les noves competències.
Aquest cop, doncs, malgrat que va ser Santano qui el revelés, Territori ha triat el director de Rodalies de Catalunya, que haurà d’aterrar en una empresa on no sempre és fàcil la gestió, i sota el paraigua de Renfe, que és qui paga les nòmines dels treballadors. Playà haurà de lidiar amb aquesta circumstància alhora que construeix una nova empresa (amb l’operadora amb un 50,1% de les accions), que al seu torn es passarà el 2026 demanant permisos de seguretat per, a inicis del 2027, ser definitivament qui gestioni les malmeses Rodalies.
