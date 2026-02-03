Els socis de Govern demanen la fi del "xantatge" dels maquinistes
ERC demana de nou la dimissió de Paneque i Puente per "incompetència contínua". I Junts reclama que Renfe "desaparegui" de Catalunya.
Quim Bertomeu
Catalunya té des d’ahir Òscar Playà al capdavant de la nova empresa que gestionarà els trens de rodalies, Rodalies de Catalunya, i, alhora, al capdavant també de l’estructura que té Renfe a la comunitat. Aprofitant aquest comandament únic, ERC li va formular ahir una llista de deures que, segons el seu parer, ha de prioritzar per acabar amb el caos ferroviari que des de fa més d’una setmana s’acarnissa amb els usuaris de la xarxa. Aquesta llista es resumeix bàsicament en dos grans objectius: "Accelerar el traspàs" de la competència de mans de l’Estat en mans de la Generalitat i acabar amb el "xantatge" dels maquinistes a l’Executiu català.
L’encarregada de plantejar les demandes va ser la secretària general del partit, Elisenda Alamany. En roda de premsa, va dir que "accelerar" el traspàs passa per començar a executar sense dilació el traspàs de les línies, que continua pendent; per la renovació dels combois i perquè el pla de Rodalies es compleixi fins a l’últim euro. "Nosaltres continuarem empenyent perquè així sigui, com vam fer la setmana passada", va defensar. L’altre gran objectiu de Playà, segons els republicans, hauria de ser mantenir a ratlla als maquinistes, una cosa que veuen clau per "poder avançar".
Alamany va tornar a mostrar-se molt crítica amb la gestió del PSC del caos ferroviari, ja que ahir el servei va continuar sense funcionar amb normalitat. "És inexcusable tanta incompetència contínua", va dir. És per això que va tornar a demanar la dimissió de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i el ministre de Transport, Óscar Puente.
També va defensar el paper d’ERC en tot aquest afer, que no està sent fàcil. El problema que tenen els republicans és que, d’una banda, són molt crítics amb la tasca del PSC, però, alhora, li mantenen el suport al Parlament. Per argumentar aquesta circumstància, Alamany va defensar que el seu partit està utilitzant la seva "força" perquè hi hagi canvis, com per exemple l’ampliació del pressupost del pla de Rodalies. En canvi, va criticar que Junts "esquinça les vestidures" però no col·labora en la recerca de solucions. De fet, el portaveu de Junts, Josep Rius, va assegurar que "Renfe ha de desaparèixer de Catalunya". I va demanar un traspàs "integral" i que el servei el gestioni Ferrocarrils de la Generalitat. "Renfe té segrestada la mobilitat dels catalans i la posa en perill", va remarcar.
"Tard i malament"
Els Comuns també van voler aixecar el dit acusador contra la Generalitat, a la qual van assenyalar per haver gestionat "tard, malament i de manera descoordinada" la crisi de Rodalies. "El Govern havia promès normalitat a Rodalies i avui és evident que aquesta normalitat no arribarà", va lamentar la coordinadora de Catalunya a Comú. "No és normalitat, és resignació", va etzibar.
Per la seva banda, el PSC va reivindicar que l’Executiu està "liderant la solució" de la mà d’actuacions d’urgències, més inversió i "exigència" a Adif i Renfe, i s’ha arremangat per "garantir la mobilitat" als usuaris amb transport per carretera. "Si hi ha un Govern que solucionarà els problemes a Rodalies, és aquest", va defensar la portaveu del partit, Lluïsa Moret.
- Una família de Banyoles desenterra el cofre amb 1.500 euros a Sant Llorenç: 'Vam guanyar, però ens va anar de 15 segons
- Troben mort un home a Moià després de tota una nit de recerca
- La víctima de l'accident mortal d'Artesa de Segre era un veí de Viladecans de 38 anys
- Cada vegada més professors rebutgen participar al viatge de final de curs pel mal comportament dels alumnes: 'Vam haver de trucar a una empresa privada
- Confirmada la pena de 15 anys de presó per a l'home acusat de ferir a trets un regidor de Sant Jaume de Frontanyà
- Nous despreniments tallen l'accés pel nord a la Cerdanya: 'la urgència és absoluta”
- Un monjo de Montserrat és nomenat abat del monestir italià de Santa Maria di Grottaferrata
- «Hi ha joves amb una barreja de ràbies acumulades que ningú ha volgut escoltar»