Empresaris i alcaldes exigeixen aixecar els peatges de la C-16
Representants del territori presenten un manifest crític amb la gestió del Govern davant el caos de Rodalies, que titllen de discriminatòria en relació amb la gratuïtat del Garraf.
ARIADNA GOMBAU / DAVID BRICOLLÉ
Alcaldes del Bages i representants empresarials van reclamar ahir, en un acte unitari, l’aixecament de barreres de l’autopista Terrassa-Manresa (C-16), davant la situació d’agreujament de les comunicacions de la comarca per la crisi de Rodalies. Un panorama que, en aquest cas, es concreta en una interrupció de la circulació de trens al tram entre Manresa i Terrassa, que s’està substituint per un servei provisional d’autobusos que no pot complir la mateixa freqüència horària. La reclamació neix de l’equiparació amb la situació del Garraf, on el Govern va decidir fa dies determinar la gratuïtat de la C-32, la via de pagament més ràpida de la zona del Garraf, després de l’accident mortal de tren de Gelida.
El Departament de Territori, per la seva banda, va rebutjar els paral·lelismes entre les dues autopistes i va vincular la suspensió dels peatges del Garraf amb el tall de trànsit a l’AP-7, entre Martorell i Sant Sadurní, per reparar el ferm després del despreniment del talús que va provocar el sinistre ferroviari. De fet, des de Territori remarquen que, una vegada la situació s’ha estabilitzat, només es manté l’aixecament de barreres al tronc central en sentit sud.
La crida la van fer en un acte a Sant Fruitós de Bages, l’alcalde d’aquesta localitat, Joan Carles Batanés; juntament amb els de Castellnou de Bages, David Canyadó, i de Sant Joan de Vilatorrada, Jordi Solernou; el regidor de Manresa i diputat de la Diputació de Barcelona per Junts, Ramon Bacardit; el regidor d’Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament de Manresa, Carles Garcia; el president de l’Associació de Parcs d’Activitat Econòmica de Sant Fruitós de Bages (APAES), Ferran Boixadós, i representants d’altres entitats de la societat civil.
Rectificació
Un acte concretat amb un manifest en el qual exigeixen una "rectificació" per part del Departament de Territori en relació amb "la voluntat de no aixecar barreres" del peatge de la C-16 a Sant Vicenç de Castellet/Castellbell, i amb l’exigència d’"un tracte digne en aquesta qüestió, cosa que fins ara no s’ha demostrat per part del secretari de Mobilitat i Infraestructures", Manel Nadal. Alhora, reclamen a la delegada territorial a la Catalunya Central, Elia Tortolero, "que defensi les necessitats d’aquestes comarques, per davant de posicionaments com aquest, que més enllà del tracte discriminatori denoten una falta de coneixement de la nostra realitat".
El fet que ha despertat indignació és que, davant d’aquesta afectació general de Rodalies, la Generalitat va optar per obrir les barreres del peatge de la C-32 al Garraf. Els compareixents van exposar que, davant de la petició de diferents agents polítics i socials que aquesta mesura es repliqués en el peatge de la C-16, "la resposta del secretari de Mobilitat i Infraestructures, a través de la delegada del Govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero, ha sigut que no hi haurà gratuïtat per evitar que s’incrementin les congestions per autobusos que actualment hi ha a l’entrada de Barcelona". Això, segons Batanés, dona a entendre que "els ciutadans del Garraf són de primera, i els de la Catalunya central, de segona".
Davant d’aquest posicionament de la Generalitat, els convocants i signants del manifest constaten i lamenten "el tracte diferenciat que han rebut en relació amb el Garraf, perquè tant col·lapsen les entrades de Barcelona els cotxes que utilitzen la C-32 com els que fan servir la C-16". Consideren que "el Govern no té consciència del fet que el peatge de Sant Vicenç de Castellet de la C-16 és un impediment per arribar a Terrassa, lloc on sí que es té accés a la xarxa ferroviària per arribar a Barcelona".
En aquest sentit, els signants del manifest retreuen que argumentar que ja hi ha un sistema de descomptes i exempcions a la C-16 "és menysprear els desplaçaments en cap de setmana i desplaçaments que, per causa de l’excepcionalitat de la situació, els usuaris de Rodalies hagin d’utilitzar".
