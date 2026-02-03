La IA pren el control del Perseverance a Mart
Per primera vegada en la història de l’exploració espacial, un vehicle robòtic ha recorregut la superfície d’un altre planeta seguint una ruta planificada íntegrament per IA i sense cap tipus d’ajuda humana. Segons va anunciar la NASA, per primera vegada des que va començar la seva missió, el tot terreny espacial Perseverance ha aconseguit completar amb èxit dos trajectes a Mart a partir d’itineraris dissenyats per sistemes avançats d’IA capaços de veure el terreny, detectar obstacles i prendre decisions complexes de navegació. Els dos trajectes, afirmen els experts, es van realitzar sense l’habitual supervisió dels "conductors" humans en remot. "Això podria canviar la forma en què explorem altres planetes", va afirmar Jared Isaacman, el nou administrador de la NASA.
La demostració va tenir lloc els dies 8 i 10 de desembre del 2025. Segons els responsables del projecte, el tot terreny marcià va arrencar el seu recorregut des de la vora del cràter Jezero i va realitzar dos recorreguts: un de 210 metres i, dos dies després, un altre de 246 metres. En els dos casos, el robot va seguir una ruta generada automàticament per models d’IA desenvolupats i provats al Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA. Es tracta de la primera vegada que una IA assumeix una tasca que fins ara requeia en tècnics que, des de les sales de control situades a la Terra, s’encarregaven de guiar en remot els recorreguts a Mart, conscients que un pas fals en un terreny tan hostil podia posar en perill tota la missió.
