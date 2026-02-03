Informe sobre infància a Catalunya
La Síndica de Greuges demana ampliar l’educació obligatòria fins als 18 anys i rebaixar l’edat per votar als 16 anys
Critica «incongruències» en el tractament de les edats i alerta que l’adolescència és una etapa molt desprotegida
L’educació obligatòria fins als 18 anys costaria 1.500 milions d’euros anuals i rebaixaria l’abandonament escolar
Montse Baraza
La Síndica de Greuges de Catalunya ha proposat ampliar l’escolarització obligatòria fins als 18 anys i establir una primera majoria d’edat als 16 anys, que permetria als adolescents votar i participar en la vida política. Aquestes recomanacions formen part de l’‘Informe anual d’infància 2024’, en el qual la institució denuncia les «incongruències» en el tractament de les edats legals per exercir drets i deures, que considera font de desigualtats.
La síndica argumenta que als 16 anys molts adolescents ja tenen prou maduresa per comprendre les conseqüències dels seus actes i prendre decisions informades sobre la seva vida personal i social. Per això, defensa que aquesta edat s’ha de reconèixer com un punt d’inflexió en l’autonomia progressiva dels menors.
A més, l’informe reclama reforçar l’atenció a la salut mental infantil i juvenil, un àmbit que considera insuficientment cobert, i posar el focus en les polítiques públiques dirigides a l’adolescència i la primera infància per prevenir desigualtats estructurals.
Segons la Síndica, l’adolescència continua sent una de les etapes més desprotegides dins de les polítiques d’infància a Catalunya, tant per la falta de recursos específics com per l’escassa escolta institucional als joves.
