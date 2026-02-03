Ja no són colles
Abans es dedicaven a generar identitat de grup, però ara han diversificat les seves activitats
Sonia Andolz
E l crim organitzat és un fenomen conegut, regulat i controlat no només pels cossos policials sinó també per la governança global. L’Oficina de les Nacions Unides contra les Drogues i el Crim Organitzat s’encarrega de la prevenció, la coordinació policial i també la cooperació entre estats. La raó és clara: la globalització va canviar l’escenari per complet, també en l’àmbit criminal. Llavors, ¿què tenen de nou les bandes llatines a Espanya?
No es tracta tant de la novetat com del fet que els instruments i mitjans dels quals disposen les organitzacions delictives sempre van en paral·lel als avenços tecnològics, cosa que augmenta considerablement la dificultat de perseguir aquests delictes. El crim, com la resta d’interaccions humanes a escala internacional, es diversifica i sofistica: hi ha més tipus de delictes, amb més ventall de mitjans, que són més treballats i especialitzats. No tot està a l’abast de qualsevol organització, és clar. Les anomenades organitzacions de crim transnacional són comparables a empreses, amb estructura, jerarquia, modus operandi i regles de pertinença. S’especialitzen en àmbits i en zones geogràfiques concretes. No és el cas d’aquestes bandes. Les anomenades bandes llatines sembla que han perdut l’exclusivitat llatina de la seva personalitat i tampoc encaixen ja amb la característica juvenil del concepte de banda. Ara bé, sí que s’han professionalitzat i sofisticat. Si abans es dedicaven principalment a generar identitat de grup, vincular-lo a la violència com a eix vertebrador, i a la lluita amb altres bandes com a raó de ser, ara sembla que es dediquen a altres activitats lucratives com estafes, cibercrims i tràfic de drogues.
Com a fenomen criminal caldrà continuar analitzant com evolucionen ara, en un món digital i en una societat polaritzada i amb tant soroll. Hi ha més competència per captar gent nova, entre tants fenòmens digitals i en un moment tan volàtil. Els processos de radicalització segueixen etapes similars, siguin del tipus que siguin, i cal veure què ofereixen aquestes bandes que pugui ser més atractiu per a alguns individus que sumar-se a altres grups. Si l’estructura els dona protecció, pot ser que el nom passi a ser secundari però, si no és així, les organitzacions amb més experiència continuaran sent més atractives per a la captació de nous membres.
Si la policia les continua anomenant bandes llatines deu ser per la seva estructura, captació i trets d’identitat, perquè queda clar que disten molt d’aquelles colles de carrer que amenaçaven altres joves i els prenien el rellotge o es pegaven a les discoteques. L’únic que segueix igual és que sempre hi ha i hi haurà els que s’amaguen darrere dels grups per buscar els diners fàcils, la validació personal i la pertinença a un grup fort, però la policia també millora els seus instruments i mitjans i no sembla que siguin una novetat criminal original.
Subscriu-te per seguir llegint
- Una família de Banyoles desenterra el cofre amb 1.500 euros a Sant Llorenç: 'Vam guanyar, però ens va anar de 15 segons
- Troben mort un home a Moià després de tota una nit de recerca
- La víctima de l'accident mortal d'Artesa de Segre era un veí de Viladecans de 38 anys
- Cada vegada més professors rebutgen participar al viatge de final de curs pel mal comportament dels alumnes: 'Vam haver de trucar a una empresa privada
- Confirmada la pena de 15 anys de presó per a l'home acusat de ferir a trets un regidor de Sant Jaume de Frontanyà
- Nous despreniments tallen l'accés pel nord a la Cerdanya: 'la urgència és absoluta”
- Un monjo de Montserrat és nomenat abat del monestir italià de Santa Maria di Grottaferrata
- «Hi ha joves amb una barreja de ràbies acumulades que ningú ha volgut escoltar»