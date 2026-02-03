Joan Font, president de l’Acadèmia Catalana de Gastronomia
Cata Mayor
L’advocat Joan Font (Barcelona, 1961) serà el nou president de l’Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició fins l’any 2030 amb l’objectiu de continuar aprofundint en la tasca divulgadora i de promoció de la història, el patrimoni i la cultura gastronòmica de Catalunya. Especialitzat en Dret Mercantil i Internacional, ha estat des de jove estretament vinculat a la gastronomia i compta amb una àmplia experiència en la gestió i direcció d’entitats associatives. Font, que anteriorment havia exercit els càrrecs de secretari general i vicepresident, ha sigut elegit per a un període de quatre anys.
Com a màxim responsable de la institució, entre les seves funcions destaquen definir el nou rumb estratègic de l’entitat, consolidar i continuar donant a conèixer la institució i aprofundir en els objectius que defensa de servei a la societat. Al ser investit, l’advocat va manifestar el desig de "treballar intensament per construir una Acadèmia forta i que sigui un veritable referent d’excel·lència dins del món de la cuina i restauració catalanes".
El nou president estarà acompanyat dels vicepresidents Carme Ruscalleda i Rosa Mayordomo, la secretària general Cristina Cabañas, el tresorer Ramon Agenjo i els vocals Marco Cerón, Paco de la Rosa, Montse Folch, Ignacio García-Nieto, Toni Massanés, Ferran Rodes, Valentí Roqueta, Jordi Vilaseca i Elena Yepes.
