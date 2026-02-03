Les revisions allarguen les tasques d’Adif i retarden la normalitat a Rodalies
Els trens recuperaran el seu funcionament progressivament "al llarg d’aquesta setmana", segons el comissionat per al traspàs, Pere Macias. Avui el servei serà igual que ahir, amb 11 trams tallats i reduccions de la velocitat.
Glòria Ayuso
Les inspeccions d’emergència per poder reobrir el servei a Rodalies se centraven primer en talussos, trinxeres, sots i arbres. No obstant, ara la tasca serà més gran. Des de diumenge s’ha afegit la revisió de l’estat dels carrils, les vies i les travesses. Això és el que explica que ahir no es pogués reprendre el servei de trens amb normalitat, en contra del que havia promès el Govern fa uns dies i que els usuaris esperaven amb candeletes. No va ser així, i la jornada es va iniciar com va acabar diumenge, amb 11 trams tallats, que es cobreixen amb transport alternatiu per carretera –allà hi ha, per exemple, els castigats usuaris de l’R1 entre Maçanet i Blanes–, i amb 180 punts on els trens circulen a menys velocitat, cosa que provoca que, per exemple, a l’R2 sud o a l’R1 ahir hi hagués només dos trens per hora i sentit.
Darrere d’aquesta nova jornada de no normalitat hi ha doncs el pla d’actuacions d’emergència d’Adif, la responsable de la infraestructura, que s’ampliarà encara més amb la inspecció de nous elements, com els sistemes de control, comandament i senyalització i les instal·lacions de seguretat.
Avui Rodalies donarà servei en les mateixes condicions que ahir, segons va confirmar el portaveu de Renfe a Catalunya, Antonio Carmona. Es manté, per tant, el servei per carretera per a 11 línies. Aquest dilluns es va recuperar el servei ferroviari en el tram de Figueres a Portbou de la línia R11, que avui ja realitzarà tot el recorregut amb tren.
El portaveu de Renfe va reiterar ahir el seu missatge: "S’està garantint la mobilitat" dels usuaris en transport ferroviari o amb autobús, mentre es continua treballant per recuperar "progressivament" més trams en tren. Així, les línies R1, RG1, R3, R4, RL4, R7, R8, R13, R14, R15 i RT1 mantenen trams amb tren i amb autobús, mentre que l’R2 nord, l’R2 sud, l’R11, l’R16 i l’R17 presten tot el servei amb tren. Adif va treballar intensament durant aquest cap de setmana passat per complir la promesa de reobertura, tal com reconeix la mateixa Generalitat. Va acabar els treballs i les inspeccions en els trams tallats amb la intenció que els trens poguessin circular de nou. Renfe, Adif i el Govern com a titular del servei, tothom va entendre que era perfectament possible, expliquen a EL PERIÓDICO fonts del Govern. Però, de nou, no va poder ser.
Com resumia el comissionat per al traspàs de Rodalies, Pere Macias, el servei no es va poder reprendre en la seva totalitat ahir a causa de "la contínua aparició de nous punts" per arreglar de la xarxa. "Van acabar les inspeccions que estaven previstes per poder obrir la totalitat de les línies que no estan tancades i que havien d’anar obrint-se. I en aquest transcurs van aparèixer alguns punts més sobre els quals calia realitzar almenys inspeccions i en alguns possiblement alguna actuació", va explicar. Macias va aventurar que "al llarg d’aquesta setmana" es podrien recuperar de manera progressiva les línies de Rodalies que havien d’entrar en servei ahir.
Últim vistiplau
Segons el protocol acordat per les tres parts i els maquinistes, l’últim vistiplau l’ha de donar el personal de seguretat de Renfe, juntament amb un maquinista de l’operadora i representants sindicals, que circulen en mode de proves per tot el traçat. A les 17.00 hores de diumenge, la Generalitat esperava tenir el resultat d’aquestes últimes comprovacions.
En els punts revisats tot era correcte. El problema van ser els nous. En circumstàncies normals, i fins ara, els maquinistes compten amb procediments perquè mentre circulen prestant el servei habitual puguin comunicar en qualsevol moment si intueixen una anomalia perquè Adif en prengui nota per a una posterior reparació. No obstant, els accidents d’Adamuz i de Gelida han suposat un punt d’inflexió per als maquinistes. I el protocol acordat amb el Govern, Renfe i Adif després del sinistre mortal en l’R4 requereix una revisió immediata, una acreditació oficial de seguretat i el seu vistiplau per poder restablir el servei. El fet d’afegir ara nous punts ha suposat anar "més enllà del protocol", remarquen a aquest diari fonts del Govern.
I tot i que diumenge es van transmetre ràpidament a Adif els nous punts detectats per actuar, no hi va haver temps material per reaccionar i executar-los tots.
Diumenge, Adif va mostrar nombroses imatges en les quals es podia observar com s’havien estabilitzat terrenys que amb noves pluges podien presentar lliscaments. Es van col·locar malles que sostenen els talussos, fins i tot enderrocar parets de terra i roca amb risc per allunyar-les de la infraestructura allà on va ser possible, i es van talar arbres al costat de les vies. Però es tracta d’un pla d’emergència que va canviant a cada moment: mentre surten els punts resolts, se n’incorporen altres de nous.
Segons la gestora de la infraestructura, a les 400 revisions realitzades fins ara, algunes de les quals han derivat en diverses obres d’emergència, s’afegiran ara les inspeccions de les agulles i la senyalització.
