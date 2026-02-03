Malestar entre els viatgers de l’R1, encara pendents del bus a Maçanet

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Malestar entre els usuaris de Rodalies a l’estació de Maçanet-Massanes (la Selva) per haver de continuar depenent de l’enllaç amb bus amb Blanes. Els pocs usuaris que s’hi van acostar ahir es van mostrar resignats i tots esperaven poder recuperar completament el servei "al més aviat possible". Noemí Rocamora, que ha de viatjar a Barcelona i agafa el tren cada dia, lamentava que "encara estiguem així". "Cada dilluns ens diuen que es restableix el servei i cada dilluns ens trobem amb la mateixa història", es va queixar.

A més, el retard d’alguns trens va fer que el bus hagués d’esperar més temps abans de fer el viatge cap a Blanes i això va generar encara més malestar entre els que arribaven abans. "Que es coordinin amb els trens", deia un usuari.

Poca sorpresa entre els usuaris de Rodalies a l’estació de Maçanet-Massanes al comprovar que havien de continuar fent el viatge en bus fins a Blanes. La gran majoria es resignava, si bé molts mostraven "indignació". És el cas de Rocamora, que no es creu "res" del que diu el Govern quan anuncien un retorn a la normalitat. A més, Rocamora va lamentar que "hagi hagut de passar el que ha passat" perquè es faci una inversió en Rodalies i una revisió de l’estat de les infraestructures.

"No hi ha coordinació"

Qui també es mostrava molt contrariat era Marcelo Medano. Ell treballa a Tordera (Maresme) i cada dia s’hi desplaça des de Barcelona, on viu. Va explicar que des que van començar els problemes a Rodalies arriba entre mitja hora i una hora tard a la feina. A més, Medano es queixava que "tampoc hi ha coordinació entre el tren i el bus".

Altres passatgers criticaven que la informació que dona Renfe i Adif després no es correspon amb la realitat.

