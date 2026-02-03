Renfe, Iryo i Ouigo cancel·len l’alta velocitat nocturna a petició d’Adif
Jaime Mejías
El gestor públic de la infraestructura ferroviària, Adif, va reclamar ahir a Renfe, Ouigo i Iryo la suspensió del trànsit nocturn en les línies d’alta velocitat (AVE) entre Madrid i Barcelona, amb l’objectiu de portar a terme obres de manteniment a les vies. Afecta "els últims serveis de la jornada, ja que aquests trens estaven arribant dins de la banda de manteniment que s’utilitza a efectes de revisió i reparació de la infraestructura", afirmen fonts del gestor públic. Segons Adif, aquesta mesura afectarà únicament el corredor entre Madrid i Barcelona, i permetrà als equips de manteniment d’Adif "desenvolupar les habituals tasques de conservació de la infraestructura quan no circulen serveis comercials".
Les operadores es van veure així obligades a cancel·lar viatges a partir de les 20.00 hores d’ahir entre la capital i Barcelona. En concret, fonts de Renfe van informar que s’han suprimit tres trens AVE: el Madrid-Barcelona que surt d’Atocha a les 20.27 hores, l’AVE Madrid-Barcelona (21.07 hores) i Barcelona-Madrid (21.05 hores). La venda de bitllets per als trens suprimits es mantindrà bloquejada de manera temporal, mentre continuen en vigor les mesures. "Se’ls oferirà l’opció de fer canvis o anul·lacions sense cost si l’alternativa proposada no s’ajusta a les seves necessitats", va informar Renfe.
Les altres operadores
Iryo va comunicar que han cancel·lat quatre trens, tot i que sense precisar les hores exactes. Sí que van destacar que dos trens entre Madrid-Barcelona són del matí i dues de la tarda, i que l’última arribada a Barcelona ara és a les 22.21 hores. Per la seva banda, Ouigo, que al principi no anava a cancel·lar els seus trens, al final sí que es va veure amb l’obligació d’anul·lar el primer tren del dia i l’últim de la línia Madrid-Barcelona.
