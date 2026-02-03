Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Implicació del ministeri

El secretari d’Estat de Transports s’instal·la a Barcelona fins que Rodalies recuperi la normalitat

Territori contratará 230 buses más para garantizar la movilidad de los usuarios de Rodalies

El Govern exige más "responsabilidades" a Adif y pide al Gobierno que solucione ya la crisis en Rodalies: "El servicio es lamentable"

Barcelona blinda con un decreto retroactivo la suspensión ‘sine die’ de las multas de la ZBE por la crisis de Rodalies

Última hora de Rodalies en Catalunya, hoy en directo | Nuevas incidencias y principales líneas afectadas este martes

Paneque i Santano, durant una roda de premsa, a la Conselleria de Territori.

Paneque i Santano, durant una roda de premsa, a la Conselleria de Territori. / David Zorrakino - Europa Press / Europa Press

EP

MADRID

El secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano, viatjarà aquest dimarts a Barcelona per abordar els problemes ferroviaris de Rodalies i garantir la recuperació del servei «tan aviat com sigui possible».

Així ho asseguren fonts del Ministeri que dirigeix Óscar Puente, després que la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, hagi demanat que Santano s’estableixi de manera permanent a Catalunya fins a l’estabilització del sistema de Rodalies.

Santano ja es va desplaçar fa uns dies a Barcelona per abordar aquest problema, però ara hi torna després de les noves incidències registrades aquest dimarts, quan tot el servei ha quedat interromput durant uns minuts per problemes al centre de control d’Adif.

D’aquesta manera, el secretari d’Estat serà a la capital catalana sense una data concreta de retorn, fins que el servei es recuperi amb normalitat, des del territori i facilitant la interlocució directa amb la Generalitat. Santano instal·larà el seu despatx a la Delegació del Govern a Barcelona.

