Implicació del ministeri
El secretari d’Estat de Transports s’instal·la a Barcelona fins que Rodalies recuperi la normalitat
Territori contratará 230 buses más para garantizar la movilidad de los usuarios de Rodalies
El Govern exige más "responsabilidades" a Adif y pide al Gobierno que solucione ya la crisis en Rodalies: "El servicio es lamentable"
Barcelona blinda con un decreto retroactivo la suspensión ‘sine die’ de las multas de la ZBE por la crisis de Rodalies
Última hora de Rodalies en Catalunya, hoy en directo | Nuevas incidencias y principales líneas afectadas este martes
EP
El secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano, viatjarà aquest dimarts a Barcelona per abordar els problemes ferroviaris de Rodalies i garantir la recuperació del servei «tan aviat com sigui possible».
Així ho asseguren fonts del Ministeri que dirigeix Óscar Puente, després que la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu de la Generalitat, Sílvia Paneque, hagi demanat que Santano s’estableixi de manera permanent a Catalunya fins a l’estabilització del sistema de Rodalies.
Santano ja es va desplaçar fa uns dies a Barcelona per abordar aquest problema, però ara hi torna després de les noves incidències registrades aquest dimarts, quan tot el servei ha quedat interromput durant uns minuts per problemes al centre de control d’Adif.
D’aquesta manera, el secretari d’Estat serà a la capital catalana sense una data concreta de retorn, fins que el servei es recuperi amb normalitat, des del territori i facilitant la interlocució directa amb la Generalitat. Santano instal·larà el seu despatx a la Delegació del Govern a Barcelona.
- Una família de Banyoles desenterra el cofre amb 1.500 euros a Sant Llorenç: 'Vam guanyar, però ens va anar de 15 segons
- El búnquer amb més d’un milió d’ampolles ocult en una vinya d’Esparreguera
- Troben mort un home a Moià després de tota una nit de recerca
- La ‘caçadora de masies’ visita el mas de la finca del cementiri xinès: «Em preocupa que s’hi faci una intervenció poc respectuosa»
- Cada vegada més professors rebutgen participar al viatge de final de curs pel mal comportament dels alumnes: 'Vam haver de trucar a una empresa privada
- La víctima de l'accident mortal d'Artesa de Segre era un veí de Viladecans de 38 anys
- Confirmada la pena de 15 anys de presó per a l'home acusat de ferir a trets un regidor de Sant Jaume de Frontanyà
- Nous despreniments tallen l'accés pel nord a la Cerdanya: 'la urgència és absoluta”