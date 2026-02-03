El Seprona acusa l’Agència de Residus d’inacció a l’abocador d’Osona
La investigació de la Guàrdia Civil afirma que la Generalitat coneixia des del 2019 l’existència d’incompliments reiterats i greus a la instal·lació.
Guillem Costa
El Seprona, el grup especialitzat en medi ambient de la Guàrdia Civil, sosté en la seva investigació sobre l’abocador d’Osona que l’Administració competent, la Generalitat, a través de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), coneixia des del 2019 l’existència d’incompliments reiterats i greus a la instal·lació. Ho hauria sabut a partir de les mateixes inspeccions i dels avisos emesos per una empresa de control, sense que s’actués amb la contundència que corresponia.
Segons la instrucció incorporada a la causa, l’empresa Restauracions Ambientals Catalanes (RAC) hauria advertit als inspectors que l’última analítica reflectia tres paràmetres químics per sobre dels requisits de la llicència. La investigació a la qual ha accedit EL PERIÓDICO apunta que aquests valors elevats serien conseqüència, presumptament, que s’estava permetent l’entrada de residus que no s’haurien d’autoritzar per ser abocats al dipòsit. El relat descriu un flux continuat de materials impropis: ferros, fustes, plàstics, draps i alguns envasos contaminats, a més d’escòries valoritzades i sense valoritzar procedents de la incineradora de Tersa. Aquesta barreja, sempre segons la investigació, hauria generat un impacte directe en l’entorn.
El Seprona, en el seu escrit sobre la trama corrupta de l’abocador del Fitó a Osona que ha destapat EL PERIÓDICO, assenyala que tant agents com inspectors van topar en nombroses ocasions, entre el 2019 i el 2024, amb una alta quantitat d’escombraries no permeses, enterrades "sense les mesures de seguretat adequades". També descriu el moviment constant de camions que descarregaven runa barrejada, en diferents graus, amb fustes, plàstics, guix, metalls, pladur, restes vegetals i envasos contaminats, materials, incompatibles amb la llicència.
Presumpte falsejament
Un dels elements clau de la investigació és el presumpte falsejament del registre: aquests residus s’haurien comptabilitzat com si fossin runa neta d’obra, utilitzant un codi que no reflectia la veritable composició de la càrrega. La instrucció afirma que, ja el 2019, la companyia encarregada de les inspeccions a l’abocador va comunicar a l’Agència de Residus de Catalunya un total de 74 incompliments. El 2020, la xifra ascendeix a 115 incompliments comunicats.
Per a la investigació, aquestes dades evidencien que existia coneixement administratiu d’un patró d’incompliments constants de la normativa vigent i, tot i així, s’hauria omès iniciar un expedient sancionador en el moment en què es disposava de les primeres actes (a partir del juny del 2019).
