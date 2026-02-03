Tradicions
Aquestes són les principals novetats del Caranval 2026 de Tarragona, del 6 al 17 de febrer
La Disfressa d'Or, un dels actes més multitudinaris, tindrà lloc el diumenge 8 de febrer a la tarda
El Periódico
Arribat el mes de febrer, Tarragona es torna a preparar per viure una de les seves festes populars més esperades, el Carnaval. Del 6 al 17 de febrer, la ciutat es transformarà en un escenari vibrant de colors, música, disfresses i tradicions amb un programa farcit d’activitats per a tots els públics. La multitudinària Disfressa d'Or destaca en un gran ventall on no faltaran la sàtira ni l'humor, ni les habituals rues de lluïment, amb la plaça de la Disbauxa com a nucli de la celebració. A continuació hi ha un repàs de les novetats i els principals actes d'un dels carnavals més importants de Catalunya.
Per primer cop a la història, Tarragona tindrà una Reina com a protagonista de la festa, acompanyada del seu Concubí i els respectius Sèquits reials. Aquests rebran la numeració que els pertoca: la Reina Carnestoltes XLIII i el Concubí XXX. Així es va decidir en acabar la darrera edició del Carnaval, fet que suposa un canvi en els més de 40 anys d'història de la celebració a la ciutat. La presentació de la Reina, el Concubí i els sèquits es farà el dimecres 11 de febrer, a les 18 hores, a la plaça de la Disbauxa, que és com es coneix la plaça Corsini els dies del Carnaval.
En aquest acte també es farà el reconeixement al Boter d'Honor 2026, que aquest any serà per a la Rua de Carnaval de Ponent, la més antiga de les que se celebren als barris. Tot seguit, a les 19:30 hores i al Teatre Tarragona, tindrà lloc la Gala de la Reina i el Concubí, on les comparses Sinhus i Urban Style oferiran un espectacle per celebrar que porten les figures del Carnaval.
Actes més destacats
Entre els actes més multitudinaris del Carnaval de Tarragona hi ha la Disfressa d'Or, que cada any atrau milers de persones. Aquesta serà el dia 8 de febrer, a partir de les 19:30 hores, al Caixabank Tarraco Arena, i marcarà el tret de sortida oficial dels dies de festa a la ciutat. Les catorze comparses participants lluiran les seves millors gales en un desplegament inigualable. Sens dubte, un dels actes que ha pres més rellevància al Carnaval de Tarragona, en un format de concurs per gaudir de les millors disfresses individuals. Enguany serà presentat pel periodista Guillem Estadella i la cantant Gemma Polo.
Altres actes principals i molt esperats pel públic són les dues rues durant el cap de setmana més intens del Carnaval. La Rua de l'Artesania, el dissabte 14 de febrer, i la Rua de Lluïment, el dia 15, sortiran a les 18 hores des de l'Avinguda Ramon y Cajal, passaran pels principals carrers del centre de la ciutat i arribaran a l'Avinguda Catalunya. Entre comparses, carrosses, ensenyes i els Sèquits reials, les rues permetran veure amb lluïment les comparses i els balls de les companyies que conformen una de les altres imatges més icòniques del Carnaval de Tarragona.
La gastronomia i la sàtira, pròpies de Tarragona
Entre moltes altres propostes, el Carnaval de Tarragona està caracteritzat per la presència tradicional de la crítica, la sàtira i l'humor. En són exemples els actes de la Colla La Bóta, com el Judici, el Dol, l'Enterrament i la Crema, entre els dies 16 i 17 de febrer, en els que es plasma el ritual més tradicional del Carnestoltes. Precisament el dia 17 a la tarda tindrà lloc la Crema i la lectura del testament de la Reina, amb la participació de totes les comparses i els grups de foc de Tarragona i la revelació dels guanyadors del concurs de disfresses i que servirà per tancar aquesta edició del Carnaval. I entre els actes més esperats pels infants també hi ha la Baixada del Pajaritu, el 14 de febrer al migdia, amb l'habitual baixada d'andròmines des de la plaça del Rei fins al carrer Cós del Bou.
Per acabar, també destaquen les propostes gastronòmiques del Carnaval: el tradicional Xarró, l'escudella tarragonina popular, serà el protagonista del primer dia de les festes, el 7 de febrer; mentre que el Dijous Gras, el dia 12, serà el torn de la botifarra d'ou i de la coca de llardons. Al llarg del matí es podrà adquirir la coca al carrer Cañellas, mentre que a l'interior del Mercat Central i el Mercat de Torreforta es repartirà botifarra d'ou, cortesia del Gremi de Cansaladers i Xarcuters de Tarragona.
