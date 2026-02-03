Tres urbans de l’Hospitalet, jutjats per maltractar un testimoni
La fiscalia reclama per als agents locals quatre anys de presó, inhabilitació i multes per falsejar l’informe policial i denúncia falsa.
J. G. Albalat
Anava tranquil·lament passejant per l’Hospitalet de Llobregat amb el cotxet de la seva filla d’un any i la seva mare el 14 de gener del 2023 quan, de sobte, va ser testimoni d’un accident entre un autobús i un vianant que anava ebri. Poc va poder imaginar Raúl L. que, al cap de poca estona, acabaria amb un fornit cap de la unitat Centurión de la Guàrdia Urbana d’aquesta localitat a sobre seu i amb un informe policial presumptament fals en el qual se li atribuïen amenaces i insults a l’agent. "Em va tirar a terra i es va posar a sobre", va recordar aquest home en el judici que va començar ahir a l’Audiència de Barcelona contra tres policies locals.
La Fiscalia de Barcelona sol·licita en el seu escrit d’acusació per als tres guàrdies urbans de l’Hospitalet quatre anys de presó i inhabilitació per un delicte de falsedat en document oficial i diverses multes per denúncia falsa i maltractament. "Anava amb la meva filla d’un any al cotxet i vaig veure l’accident. Va venir un cotxe de la Guàrdia Urbana amb quatre agents. Ve un d’ells (assenyala directament el cap, un dels tres imputats) i es va interposar entre el cotxet i jo. Em va demanar la documentació, però no l’hi vaig donar perquè ho va fer de males maneres. El carrer feia rampa i el cotxet amb la meva filla se n’anava cap a baix. No em va preguntar ni com em deia i em va tirar a terra", va explicar Raúl L. "Va venir contra mi directament", va assenyalar.
La fiscal afirma que el cap, davant aquesta negativa, va dir a la víctima: "Si no m’ho dones a les bones, m’ho donaràs a les males", i després, "amb l’ànim de menyscabar la integritat", li va clavar una empenta, el va agafar del coll i el va llançar a terra. Tot seguit, els altres dos agents acusats van anar a ajudar el cap. "Ningú em va preguntar res, ni em van informar que estava denunciat", va ressaltar Raúl L. "M’esteu destrossant", va cridar Raúl L., indica l’acusació pública. Una vegada acabat l’escorcoll, ell va mostrar una fotografia d’un DNI (pel que sembla era del pare) i el van deixar marxar, sense més ni més. La càmera d’una perruqueria va gravar l’escena.
Al finalitzar el servei, els tres agents imputats, amb l’objectiu –segons el fiscal– d’"emmascarar la irregular actuació policial", van confeccionar una minuta policial en la qual van recollir, "sabent que no es corresponia amb la realitat", un "relat fal·laç" en el qual apareixia Raúl L. com a denunciat per un delicte de resistència i desobediència a agents de l’autoritat. Aquesta causa va ser arxivada.
La conductora de l’autobús urbà i una agent de la Guàrdia Urbana, companya dels acusats, van ratificar davant el tribunal la versió de Raúl L.
