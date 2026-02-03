El TSJC estima accident laboral l’efecte d’una vacuna de covid defectuosa
El Periódico
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha dictaminat que el període de baixa d’una mestra de Tarragona, derivat dels efectes adversos d’un lot defectuós de vacunes contra la covid-19 d’AstraZeneca, s’ha de considerar com a accident de treball.
Així ho recull la sentència consultada per Europa Press, segons la qual l’afectada va ser vacunada amb mesos d’antelació respecte al moment en què li corresponia per edat atenent a la seva condició de personal essencial, per la qual cosa, segons el TSJC, es va propiciar que se li administrés aquesta vacuna d’un lot que es va deixar de subministrar després d’identificar-se casos greus de trombosi.
Segons el Col·lectiu Ronda, que ha defensat la treballadora, es tracta de la primera sentència d’aquest tipus que es dicta a Espanya, informa en un comunicat, on es detalla que, a Espanya, es van facilitar 228.000 dosis de vacunes corresponents a aquest lot, que en alguns dels casos van arribar a provocar la mort d’algunes de les persones que havien sigut vacunades.
En la resolució, el tribunal recorda que per valorar l’existència d’un accident de treball no és necessari que aquest sigui la causa determinant, sinó que n’hi ha prou amb l’existència d’una "causalitat indirecta" perquè es conclogui que els fets causants deriven de l’activitat professional.
La resolució judicial indica que es va prioritzar la vacunació a aquest sector professional per la seva feina, i amb independència que la vacunació fos voluntària, la trombosi i la resta d’afectacions "es van produir en ocasió de la feina, ja que si no hagués pertangut al col·lectiu docent, no se li hagués administrat la vacuna el febrer del 2021", un fet que li va provocar el procés d’incapacitat temporal (IT) entre el març del 2021 i l’agost del 2022.
