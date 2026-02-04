Crisi ferroviària
Barcelona blinda amb un decret la suspensió de les multes de la ZBE
Després de reactivar la zona dissabte, la Generalitat va reprendre ahir l’anul·lació de la mesura. L’Ajuntament dona solidesa jurídica a la decisió amb efectes retroactius des del dia 22 de gener.
Els decrets aprovats per consistoris amb ZBE van ser remesos a l’AMB
Meritxell M. Pauné
La suspensió de les multes als vehicles més contaminants a les zones de baixes emissions (ZBE) catalanes, com a compensació per beneficiar la mobilitat en vehicle privat davant de la crisi de Rodalies, guanya solidesa jurídica aquesta setmana. Després de 12 dies d’exempció pràctica, sense cursar expedients sancionadors als cotxes caçats per les càmeres, ajuntaments com el de Barcelona s’han blindat amb decrets retroactius i sense limitació temporal definida.
L’erràtica suspensió de les ZBE per part de la Generalitat de Catalunya va causar desconcert entre les administracions locals, competents per a la seva aplicació. Formalment, el veto als vehicles contaminants i sense etiqueta ambiental emana de les ordenances municipals que depenen de cada ajuntament, si bé aquests reglaments ja contemplen en el seu articulat una clàusula per a suspensions excepcionals en cas d’emergència.
Debat jurídic
De fet, hi ha debat jurídic sobre si és necessari aprovar decrets específics per suspendre les ZBE, com finalment ha passat, ja que hi ha dubtes sobre la base jurídica de la mera instància de la Generalitat de Catalunya als consistoris. Els decrets d’alcaldia municipals ofereixen certesa davant la caiguda d’una política que, anòmalament, va tornar a activar-se dissabte.
D’aquesta manera, les ZBE de Catalunya continuaran suspeses, i per tant no sancionaran en el seu perímetre els cotxes més contaminants (sense etiqueta ambiental), davant la prolongació de les afectacions de Rodalies. Ho va explicar el comissionat per al traspàs de Rodalies, Pere Macias, que va anunciar que el Govern va iniciar el procés per mantenir la suspensió de les ZBE des d’ahir.
L’excepcional mesura, de fet, havia decaigut dissabte, quan les ZBE van tornar a estar actives després d’un primer termini de suspensió, encara que habitualment les regulacions locals no preveuen vetos ni sancions els caps de setmana. El Govern, coordinat amb els ajuntaments, decreta ara que la suspensió de la política ambiental torni a cobrar vigència.
Els decrets aprovats aquests dies per consistoris amb ZBE en vigor han sigut remesos a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), administració que ofereix suport tècnic i que coordina la política mediambiental que va començar a la capital i quatre ciutats ubicades al perímetre de les rondes de Barcelona: l’Hospitalet, Cornellà , Esplugues i Sant Adrià de Besòs.
L’alcalde de la capital catalana, Jaume Collboni, va anunciar la firma d’un decret ahir, «a petició de la Generalitat» de Catalunya, per «prorrogar sine die l’exempció», fins a recuperar «la normalitat» ferroviària. EL PERIÓDICO va poder consultar el decret, firmat a les 11.45 del matí pel regidor, i va poder comprovar que blinda la suspensió de manera retroactiva i sense fixar quan finalitzarà.
Informadors municipals
El document estableix una autorització «amb caràcter excepcional» a l’accés d’aquests vehicles al territori de circulació restringida «amb efectes des del 22 de gener del 2026 fins a la resolució de la Generalitat de Catalunya d’aixecament de les mesures per fer front a les irregularitats del servei ferroviari de Rodalies», diu el text.
El decret recorda també que l’article 12.2 de l’ordenança, aprovada el 2023 pel ple, disposa que «per raons d’interès general, pot autoritzar-se l’accés a la ZBE, mitjançant resolució motivada de l’alcalde o alcaldessa». «Aquest decret d’alcaldia dona resposta administrativa» a aquesta clàusula, responen a aquest diari fonts municipals, que al seu torn confirmen que s’ha parat de multar sense que l’ordenança deixés d’estar en vigor ni es desconnectessin les càmeres. «A partir d’aquell dia [el 22 de gener, quan la Generalitat va comunicar la mesura per primera vegada], es van desactivar les sancions», reblen.
Collboni també va anunciar que hi haurà un reforç dels informadors municipals en estacions de tren per ajudar a orientar els viatgers sobre les alteracions del servei. La dotació passa de 20 a 24 treballadors per arribar ara a 10 estacions (dues més, a l’incorporar-s’hi Torre Baró i Sant Andreu). Així mateix, el comitè municipal de mobilitat que avalua la situació i que es coordina amb el Govern continuarà reunint-se cada matí al consistori. «Continuem vivint una situació inacceptable. Demanem tornar a la normalitat al més aviat possible», va acabar Collboni.
