Crisi ferroviària
El centre de control de Rodalies cau sis vegades en els últims dos mesos
Dues noves fallades en el sistema de gestió del trànsit ferroviari van paralitzar una altra vegada ahir al matí tota la xarxa
Adif investiga per què un gestor d’emergència ubicat a Sants no es va activar durant les caigudes
Glòria Ayuso
Dues noves caigudes del Centre de Control de Trànsit Centralitzat (CTC) d’Adif a Barcelona van tornar a paralitzar ahir tota la xarxa de trens de Rodalies, Mitjana Distància i Regionals. La crisi es va produir a primera hora del matí, però va trastocar el servei durant tota la jornada. Amb aquestes dues incidències ja ascendeixen almenys a sis les fallades que han col·lapsat el sistema de gestió ferroviària en els dos últims mesos. A més de les d’ahir, dues més van tenir lloc el 26 de gener –el matí en què Rodalies havia de reprendre una certa normalitat després de l’apagada de la setmana anterior–; una altra es va registrar el dia 20, hores abans de l’accident de Gelida, i una més va tenir lloc a principis de desembre. ¿Què està passant amb el CTC?
Ahir, a les 7.10 hores, tots els trens es van parar de manera immediata allí on eren. I els xats d’usuaris van calar foc: «Aturats a la sortida del Clot». «Nosaltres plantats sense moure’ns a Mollet». «Aquí també, ens diuen que ha caigut el sistema de senyalització».
Evitar riscos
La megafonia a l’estació de Sants va informar de la suspensió de totes les línies, cosa que va generar un gran desconcert. Encara més quan, al cap de només cinc minuts, es va assegurar que tot tornava a funcionar. Només va donar temps a un petit sospir, ja que, tot seguit, el sistema va tornar a fallar.
Segons les explicacions d’Adif, les pantalles que permeten monitoritzar la posició dels trens es van congelar. Davant la pèrdua del control sobre la circulació, tots els semàfors de la xarxa es posen immediatament en vermell i els combois paren allí on es troba el tren. És la fórmula per evitar qualsevol possible risc.
El cert és que el mateix va passar el 26 de gener, quan també es va produir una doble caiguda. També hi va haver una incidència d’aquest tipus a les tres de la tarda del fatídic 20 de gener, dia de l’accident de Gelida que va acabar desencadenant el caos de Rodalies. I una altra més el 4 de desembre. En tots els casos, la caiguda del centre de control, de tan sols uns minuts, va paralitzar tota la xarxa de Rodalies, Mitjana Distància i Regionals, i va trastocar la circulació a Catalunya en les hores següents.
En el focus del problema
A més del Centre de Control de l’estació de França, Adif compta amb una duplicació del gestor a l’estació de Sants que ha de suplir el primer en cas de caiguda del sistema. En cap dels casos va arribar a complir la seva funció. «S’ha d’investigar per què no han funcionat i si el motiu és el mateix en tots els casos», van assenyalar fonts d’Adif.
El ministre de Transports, Óscar Puente, després de demanar disculpes als usuaris, ahir va tornar a responsabilitzar de la incidència Siemens, proveïdora del software, a la qual va reclamar explicacions. La companyia va declinar parlar amb EL PERIÓDICO.
Igual que Adif, Ferrocarrils de la Generalitat i el metro de Barcelona compten amb el mateix software ubicat a dos emplaçaments diferents. Si passa alguna cosa en un, es compta amb el segon centre de control. Es dona la circumstància que Adif, que comptava amb aquest sistema d’emergència des de fa tres anys, finalment el va activar mesos enrere.
Aquesta havia de ser, una vegada més, la setmana de la recuperació del servei de Rodalies, i la realitat és que la crisi creix. A les fallades del sistema de gestió dels trens s’hi sumen retards generalitzats, trens que no passen, un servei alternatiu de transport que no compleix les expectatives dels usuaris i l’efecte en l’activitat industrial de la paralització del trànsit de mercaderies per ferrocarril. I, per coronar, lluny del restabliment, aquest dilluns es va anunciar la detecció de nous punts per revisar a la xarxa ferroviària.
El secretari d’Estat de Transports, José Antonio Santano, ha tornat a Catalunya per instal·lar-se en un despatx en la Delegació del Govern. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha reclamat la seva presència de manera permanent fins que el sistema es restableixi.
Fronts oberts
De fet, hi ha molts fronts oberts: l’adequació de tota la infraestructura ferroviària; el restabliment de les relacions amb el col·lectiu de maquinistes, que anirà a la vaga del 9 a l’11 de febrer a tot Espanya, així com la recuperació de la cada vegada més feble confiança dels usuaris de Rodalies, que també es manifestaran dissabte vinent a Barcelona.
Per a això resulta fonamental en aquests moments respondre a les necessitats de mobilitat de la població. En aquest sentit, l’Executiu català ha aprovat la contractació de 230 autobusos més per al servei de busos interurbans. Així mateix, responent a la seva reclamació, Renfe estableix des d’aquest mateix dimecres un reforç per carretera entre Mollet i Martorell (paral·lel a la línia R8) i l’amplia fins a Granollers. També ha anunciat una millora de la connexió entre Barcelona i Valls i estudiarà igualment ampliar l’oferta d’autobusos des de Vic fins a Puigcerdà.
