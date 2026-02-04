EN UN VTC
Detingut un passatger que va ficar 100 quilos d’haixix al maleter
Germán González
Habitualment, els narcotraficants solen buscar un transport discret per traslladar la droga, i més quan es tracta de grans quantitats, tot i que quan no és possible sempre queda l’opció d’utilitzar una aplicació i llogar el servei d’un vehicle de transport amb conductor (VTC).
És amb el que es van trobar agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona. El 15 de gener passat, cap a les 16.30 hores, una patrulla de paisà que anava en un vehicle pel carrer de Pintor Tapiró va observar dues persones carregant diverses caixes en un vehicle VTC. Els agents es van fixar en l’actitud nerviosa i vigilant dels dos homes i un d’ells va pujar al cotxe quan van acabar. Els policies van seguir el vehicle fins a l’avinguda de Sant Ramon Nonat. Allà va ser finalment detingut.
Tres caixes grans
A l’escorcollar el cotxe, els agents van localitzar tres caixes de grans dimensions que contenien múltiples peces rectangulars precintades amb film transparent i que podien ser haixix. Diverses peces presentaven adhesius amb una corona i la lletra W en color daurat. Després de ser traslladada aquesta mercaderia a la comissaria es va constatar que es tractava d’aquesta droga i que la substància confiscada pesava 96,26 quilos.
Davant la policia, el conductor del VTC va manifestar que el servei havia sigut contractat a través d’una aplicació. Els agents van detenir el passatger d’aquest servei acusat d’un delicte contra la salut pública. El jutjat de guàrdia de Barcelona en va ordenar l’ingrés a presó provisional. La investigació continua oberta.
- Una família de Banyoles desenterra el cofre amb 1.500 euros a Sant Llorenç: 'Vam guanyar, però ens va anar de 15 segons
- El búnquer amb més d’un milió d’ampolles ocult en una vinya d’Esparreguera
- Cada vegada més professors rebutgen participar al viatge de final de curs pel mal comportament dels alumnes: 'Vam haver de trucar a una empresa privada
- La ‘caçadora de masies’ visita el mas de la finca del cementiri xinès: «Em preocupa que s’hi faci una intervenció poc respectuosa»
- Els Mossos s’enfilen a un camió en marxa a l'N-340 per evitar una tragèdia i salvar el conductor que havia patit un ictus
- Els Mossos identifiquen 51 persones per organitzar i participar en lluites il·legals a la Central Tèrmica de Cercs
- El Bernabéu, fart de la pallassada d’Arbeloa tot i guanyar
- Tres socis al capdavant d'una cafeteria d'especialitat de Manresa: 'Calen més ajuts per als comerços que donen vida a la ciutat i permeten que la gent pugui socialitzar aquí