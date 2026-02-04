ARTEMIS 2
Una fuga retarda almenys fins al març la missió de la NASA a la Lluna
Valentina Raffio
La tornada de l’home a la Lluna ha d’esperar. Segons va anunciar l’agència espacial nord-americana, la missió Artemis 2, que tenia previst enlairar-se aquest pròxim cap de setmana rumb al satèl·lit terrestre, queda ajornada fins a com a mínim el març. Durant una de les proves tècniques més decisives del projecte es va detectar una fuga d’hidrogen líquid en el coet i diversos problemes associats a la pressurització de la nau espacial. En els informes preliminars també es parla de demores en les operacions de tancament, fallades intermitents en els canals de comunicació d’àudio entre els equips de terra i diverses afectacions en càmeres i equips sensibles al fred.
"Els equips han de revisar tots les dades disponibles, solucionar cada problema i tornar a realitzar les proves abans d’establir una nova data de llançament oficial", va afirmar en un comunicat la NASA.
Més de 54 anys
Artemis s’havia d’enlairar aquest cap de setmana i emprendre el primer viatge tripulat rumb a la Lluna en més de 54 anys. La missió, que no aspirava a aterrar, pretenia ser el preàmbul de la tornada de la nostra espècie al satèl·lit terrestre després de més de mig segle d’absència. També pretenia ser la primera missió lunar amb la participació d’una dona i una persona negra.
Segons ha explicat la NASA, una vegada ajornat oficialment l’enlairament de la missió, també s’aixeca la quarantena per als quatre astronautes que, seguint els protocols habituals, es mantenien en aïllament des del passat 21 de gener per assegurar el seu bon estat de salut abans de l’enlairament. També s’anul·la el seu viatge cap al centre espacial Kennedy de Florida, on els espera el coet i la càpsula lunar del programa Artemis. "La tripulació tornarà a entrar en quarantena aproximadament dues setmanes abans del pròxim llançament previst", afirma la NASA.
